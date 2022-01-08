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張文宏：Omicron不是「大號流感」 但它會「咬人」

記者林則宏／即時報導
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏強調，Omicron引發的不是「大號流感」，他並重申接種疫苗的重要性。（取材自上觀新聞）
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏強調，Omicron引發的不是「大號流感」，他並重申接種疫苗的重要性。（取材自上觀新聞）

全球新冠疫情近期快速升溫。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏8日在上海一場論壇上表示，一些自媒體說Omicron引發的是「大號流感」，這是缺乏科學依據的。他研究Omicron感染者的醫學影像後認為，這種變異株「會咬人」！

張文宏強調，各地仍需要強大的免疫屏障和醫療資源，才能抵禦Omicron的威脅。

根據美國約翰霍普金斯大學發布的最新統計數據，截至台北時間1月7日12時，全球新冠肺炎確診病例已經突破3億例，距離累計感染人數達2億例僅僅過了五個月。

據上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，張文宏說，「今天上午8點半，我還輕輕撫摸過奧密克戎（Omicron）的片子。」

他告訴聽眾，「自媒體說這個變異株引起的是『大號流感』，這是不足為據的，我們復旦校友可不要人云亦云。」

張文宏表示，「可以說，奧密克戎（Omicron）在與免疫系統鬥爭後贏了」。這種首先在南非發現的變異株已肆虐全球，導致很多國家和地區的感染人數大幅上升。

他認為，西方國家現在之所以敢「硬闖」這波疫情，底氣主要來自於疫苗，但效果如何有待評估。目前，美國新冠疫苗接種率接近70%，第3劑疫苗接種率為22%，因此大多數健康的年輕人可望平安「闖」過這波疫情，但免疫力低下的人群前景恐不容樂觀。

英國近期每天新增確診人數超過20萬例，但病死率並沒有明顯上升。究其原因，是英國的新冠疫苗接種率達到80%，第3劑疫苗接種率超過50%，因此尚未出現嚴重的醫療資源擠兌情況。

在亞洲，新加坡兩劑及以上新冠疫苗接種率高達90%以上，因此病死率控制在非常低的水平；以色列近期每天新增確診人數超過1萬名，病死率也非常低，主要原因同樣是疫苗接種率高，第3劑疫苗接種率已達到50%。

「我們允許關於疫苗接種的爭論，但要看到，疫苗在新冠疫情防控中的作用是不可低估的。」張文宏說，「如果我們不積極接種疫苗，築起強大的免疫屏障，就會回到1918年那次全球疫情。」

在他看來，雖然疫苗屏障沒有完全防住新冠病毒的傳播，但已讓病毒的毒性大幅下降，降低了感染者的病死率。

除應不斷提高疫苗兩劑及以上的接種率，張文宏認為，一個國家或地區還要確保醫療資源的充分供給，這樣才能對免疫力低下的感染者進行充分救治。

張文宏說，「如果醫療資源不夠，奧密克戎（Omicron）是會『咬人』的。」

演講結束前，張文宏重申，他「已看到漫漫長夜的曙光」。「世界何時重新開放？一是要築起強大的免疫屏障，二是把病死率控制得很低。」

疫苗 Omicron 疫情

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