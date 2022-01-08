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東北部分地區降雪逾呎 空中砍2600航班 地上紛傳車禍

記者張聲肇／綜合報導
美東7日普降大雪，新英格蘭地區最深達12吋。圖為新罕州小鎮積雪盈呎。(美聯社)
美東7日普降大雪，新英格蘭地區最深達12吋。圖為新罕州小鎮積雪盈呎。(美聯社)

覆蓋美南的大雪7日順著大西洋沿岸北上，導致部分地區降雪逾呎，嚴重影響交通，2600多航班取消，波士頓和羅德島州首府普洛維斯頓市公立學校停課；不過剛上任的紐約市長亞當斯(Eric Adams)以「沒時間再浪費」為由，堅持學童到校上課。

這場移動迅速的暴風雪在7日下午減弱，陽光也在部分地區逐漸透出雲層；不過新英格蘭部分地區已出現超過一呎的降雪量；康乃狄克州丹尼爾森(Danielson)雪量達13吋；麻州Westwood的雪量則有14吋；紐約中央公園積雪5.5吋；新罕布夏州納施華約4.5吋，緬因州賀利斯約3.5吋。

麻州梅德菲爾德中學教師麥可‧高（Michael Gow）說，這場「疫情雪」(snowvid)讓學校與家長都鬆了一口氣，暫時不用為要不要到校上課傷腦筋。

賓州中部賓大教育學教授魏哲思(Ericka Weathers)卻得一面匆匆趕完學校的工作，一面看顧七歲的孩子；她說，「每五分鐘，就丟給我一個問題。」

Omicron變種病毒感染病例太多已影響了航空客運，員工不夠，再加上風雪天氣，導致7日又有超過2600個班次取消。

美東7日普降大雪，新英格蘭地區最深達12吋。圖為郵差在新罕州小鎮送信。(美聯社)
美東7日普降大雪，新英格蘭地區最深達12吋。圖為郵差在新罕州小鎮送信。(美聯社)

雖然氣象人員、各地政府勸戒民眾盡量少出門，各地還是車禍紛傳；麻州諾伍德除雪工人丹德利亞出勤時目睹不少車子打滑事故；34歲的丹德利亞說，每年第一場大風雪總是比較危險，因為大家又忘了風雪中開車安全守則，得重新學習。

麻州警局說，自由鎮140公路一輛汽車早上7:30左右翻落，駕駛死亡。大清早，波士頓城外高速公路交流道一輛通勤巴士打滑岔路，擋住了好幾個車道，幸好無人受傷。

新澤西州長墨菲6日晚間即宣布全州進入緊急狀態，大雪7日早上10點就結束，鏟雪車順利發揮功能。該州初估平均降雪量約五吋。

連日來大排長龍的病毒檢測站作業也受到影響，羅德島州檢測站延遲開門，康州公立檢測站關閉，藥房檢測則沒有中斷。

美東7日普降大雪，新英格蘭地區最深達12吋。圖為麻州駕駛人艱難從雪中挖出汽車。(...
美東7日普降大雪，新英格蘭地區最深達12吋。圖為麻州駕駛人艱難從雪中挖出汽車。(美聯社)

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