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科州野火災損5.13億 拜登夫婦視察

編譯盧炯燊／綜合7日電
拜登夫婦(左)飛往科羅拉多慰問野火災民，拜登身後的災區滿目瘡痍。(路透)
拜登夫婦(左)飛往科羅拉多慰問野火災民，拜登身後的災區滿目瘡痍。(路透)

在吞噬超過1100棟建築的科羅拉多州野火甫滿一周之際，拜登總統夫婦7日乘坐「空軍一號」專機到科州遭野火蹂躪的災區視察，並慰問災民；到目前為止，這場罕見冬季大火已讓3萬5000多人失去家園，估計損失高達5億1300萬元，至今仍有一人失蹤。

與拜登一起乘坐總統專機前往的包括兩名科州聯邦參議員、兩名來自災區的國會眾議員，以及聯邦急難管理局(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)，該部門正處理提供聯邦援助。

拜登夫婦7日下午抵達該州路易維爾市的哈珀湖附近，視察損壞情況，燒毀的房屋一片頹垣，其中一條街道上的房屋，只餘下混凝土地基。

拜登在科州除了會晤居民及緊急救援人員外，還會見了州長波利斯(Jared Polis) 、路易維爾市長斯托茲曼(Ashley Stolzmann)及消防局長等人。

拜登依次向一排消防員和緊急救援人員打招呼，分發了帶有總統印章的紀念幣，並與他們握手致意，之後也與災民對話，慰問他們。

這場大火的起火原因仍在調查，並已縮窄調查範圍，有民眾在12月30日起火時拍下一段火燒棚屋視頻，但當局仍需時間確認。

與此同時，當局確認早前在起火點附近發現的一具遺骸身分，證實是當地一名69歲居民。

一名災民表示，希望看到聯邦、州及市政府幫助教育民眾，如何應對日後仍會出現的天災。

根據行程，拜登結束視察科州災情後，8日會到拉斯維加斯出席前參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)的葬禮；雷德上周因癌症去世，享年82歲，他和拜登曾在參院共事。

拜登夫婦(中)飛往科羅拉多慰問野火災民，並感謝消防人員努力撲救。(Getty I...
拜登夫婦(中)飛往科羅拉多慰問野火災民，並感謝消防人員努力撲救。(Getty Images)

拜登 參院 癌症

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