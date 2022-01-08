93歲翁獨駕遇雪受困39小時 7善心人接力助脫困

美東7日普降大雪，新英格蘭降雪最大的地區達12吋。(Getty Images)

高齡93歲的墨菲(James Murphy)3日從紐約上州 出發，計畫開車沿著95號公路到佛羅里達州的那不勒斯(Naples)；然而，卻踏上了長達39小時的迷途之旅；沒有備用汽油、手機電池耗盡後，在七位善心人士的幫忙和指引下，他才終於穿越維吉尼亞州 。

墨菲3日上午8時30分離開奧伯尼(Albany)，直到4日晚間他才能停下歇息；墨菲的女兒凱瑟琳‧墨菲(Kathleen Murphy)表示，要不是遇上願意協助的交通電台主持人、美國汽車協會(AAA)旅行顧問、警察和四名飯店員工，恐怕父親還得在車上多待幾天。

墨菲和女兒3日下午2時在紐約市碰面吃飯後開車上路；凱瑟琳稱父親膝蓋不好，又裝有心律調節器，一直非常反對父親獨自開長途車，「儘管他93歲，但沒人阻止得了他。」

當天傍晚，墨菲在維吉尼亞州北部的95號公路上遇到堵車，靠著幾首他最愛的歌曲面對停滯的車流。

他說：「我哪也去不了，能做的就是讓自己保持溫暖。」但入夜後氣溫降到十多度，為了省油墨菲只能讓車上的暖氣斷斷續續運轉。

凱瑟琳愈來愈擔心，因為爸爸車上沒有充電器和地圖，更不懂得使用導航等科技產品；最後墨菲迷路了，上一個經過的出口是馬納薩斯市(Manassas)，卻不記得後來有看到任何高架橋的標誌或里程標示牌。

凱瑟琳徹夜難眠，不斷聽著當地的交通廣播電台WTOP更新路況，才得知路上發生連環車禍，工作人員還在酷寒中清理，沒人能知道何時才會恢復正常。

翌日WTOP主播瑪麗·德龐帕(Mary DePompa)回覆凱瑟琳表示她願意幫忙，並稱這是20年來交通狀況最糟的一次；在一陣混亂中，她協助凱瑟琳指引墨菲到交流道下的加油站和教堂尋求協助。

隨後凱瑟琳又向AAA分部經理安琪拉‧史塔特(Angela Stott)求助，替墨菲在維州沃倫頓(Warrenton)找了住處；途中墨菲又受到女警瑪莉貝絲‧豪瑟(Maribeth Howser)和四名飯店員工的協助，才在5日下午抵達北卡羅來納州 夏洛特(Charlotte)。