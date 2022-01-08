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國會暴動周年 拜登終於打破沉默譴責川普

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統忍了一年，刻意選擇在國會暴亂周年這天回擊川普。(路透)
拜登總統忍了一年，刻意選擇在國會暴亂周年這天回擊川普。(路透)

上台即將滿一年，拜登總統一直不願提及前總統川普；然而，在共和黨受到川普掌控越來越嚴重，川普迄今持續散布不實選舉陰謀論，還展現有意再戰2024，使得民主黨人士紛紛要求拜登必須強烈譴責川普，並運用權力消滅對美國未來形成威脅的川普勢力。

華盛頓郵報分析，拜登與幕僚基本上並不願討論或回應川普，擔心發言可能激怒川普，或讓川普聲勢更加壯大，得到媒體更多注意。

報導指出，白宮內部對於拜登何時將打破沉默提及川普、要以何種態度討論川普，則有其策略思考，最終把時間選在1月6日國會暴動事件周年這天。

拜登6日在國會大廈雕像廳(Statuary Hall)發表演說，抨擊川普破壞美國民主，演說地點一年前曾被挺川暴徒入侵。拜登在演說中並未提及川普名字，但有16次說到「前總統」

拜登助理群及盟友均指出，這段演說並不代表白宮面對川普時，對於如何因應出現永久性的改變，而是拜登已經感到別無選擇，必須直接點出川普在國會暴動事件裡的責任，以及川普對美國民主造成的威脅。

白宮資深顧問唐尼隆(Mike Donilon)接受訪問時說，討論到1月6日國會暴動事件時，勢必會討論到川普在整起事件所扮演的角色；唐尼隆說，如果避談川普，論述就變得不真實。

報導指出，拜登與幕僚精心計算下，挑在1月6日紀念活動提及川普在國會暴動的角色，將能獲得最大的媒體曝光效果。

白宮官員曾經考慮各種不同的紀念方式，包括拜登是否僅發表聲明即可，還是發表正式演說；幕僚一度考慮在白宮舉行紀念儀式，表揚在暴動事件時悍衛國會的警察，不過後來則把計畫改成讓拜登與賀錦麗移駕到國會大廈，而且拜登發表正式演說。

報導指出，從擬定講稿大綱到撰寫內容，拜登都積極參與，協助撰寫講稿的幕僚還有唐尼隆、歷史學家米昌姆(Jon Meacham)以及白宮演講稿撰寫部主任雷迪(Vinay Reddy)。

對於記者詢問演講裡為何沒有指名道姓提及川普，拜登回答：「我不想讓它變成我與前總統之間的政治角力。演講涉及的層次遠遠超過這個。」

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