保守派媒體淡化國會暴動周年 播狗畫畫避談川普

福斯新聞刻意迴避不利川普的新聞，抗議者在該公司總部前面升起一個充氣的「川普鼠」，要求起訴川普。(Getty Images)

國會暴亂周年，各大媒體的報導在在顯示自家立場；自由派媒體有線電視新聞網(CNN)邀請當天在場的國會議員分享事發經過，財經新聞頻道MSNBC則是報導司法部的調查進度；反觀一向力挺前總統川普 的福斯新聞網(Fox News)，當天竟播著一隻狗畫畫的片段，其他保守派媒體也都刻意淡化相關報導。

據美聯社報導，自6日上午雙方媒體的路線就有非常明顯的不同；CNN節目主持人特地前往一處可俯瞰國會山莊的地點做特別報導，MSNBC節目「早安喬」(Morning Joe)也討論著去年當天發生的事；不過同日上午的節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)中，卻只有兩次提到國會暴亂。

此外，「福斯與朋友」還專訪了川普的二媳婦賴拉•川普(Lara Trump)，大力批評拜登 總統任內諸多事件，包括他在德拉瓦州的家浪費太多時間、未打新冠疫苗的護士被開除、聯邦疾病防治中心 (CDC)可信度應受質疑，以及撤軍阿富汗等，「當拜登一開口，他說的每句話都深深侮辱了美國人民」。

當天媒體焦點仍圍繞拜登的演說，即使是福斯新聞也都做出現場直播；美國廣播公司(ABC)主持人繆爾(David Muir)形容：「從拜登的語氣你可以聽得出來，美國人民正在承受什麼樣的風險」，國家廣播公司(NBC)也稱讚拜登對前總統的批判「非常了不起」。

然而，福斯新聞主播唐娜•裴瑞諾(Dana Perino)卻認為拜登的演說充滿分歧，錯失了重要的機會，「如今我們面臨著許多挑戰，你(拜登)大可稱讚我們的國家系統有多麼堅忍不拔」。

不過福斯新聞也涉及與國會暴動有關的道德疑慮，根據本周國會特別委員會調查釋出的簡訊內容，該頻道主持人漢尼提(Sean Hannity)、殷格哈姆(Laura Ingraham)和基爾米德(Brian Kilmeade)都曾在事件發生時聯繫川普。

另一保守派頻道Newsmax也極力淡化此事，主持人湯姆巴西勒(Tom Basile)直言拜登將所有與暴亂有關的人都視為極端或恐怖主義者，「這將惹惱美國人」。