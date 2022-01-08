我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

同聲譴責暴亂 民主黨人歡迎錢尼參加眾院紀念活動

記者胡玉立／綜合報導
共和黨籍的前副總統錢尼(右)6日陪伴擔任聯邦眾議員的女兒出席國會暴亂紀念活動。(美聯社)
共和黨籍的前副總統錢尼(右)6日陪伴擔任聯邦眾議員的女兒出席國會暴亂紀念活動。(美聯社)

曾被民主黨描繪成小布希政府時代的大惡人的前副總統錢尼(Dick Cheney)，6日在國會眾院受到民主黨人的熱烈歡迎；這個畫面彰顯的是：共和黨已從力挺大企業、強調鷹派軍事為主要議程的共和黨，轉變為效忠川普及其民族主義世界觀的共和黨。

錢尼6日陪伴女兒、共和黨籍聯邦眾議員麗茲•錢尼(Liz Cheney)參加眾院舉行國會大廈暴動周年紀念活動，與現場十多位等著迎接他的民主黨籍議員逐一握手致意；他和麗茲•錢尼是僅有的兩位共和黨人。

在這樣的場合中，民主黨人擱置了與錢尼家族的激烈而持久的政策分歧，真誠感謝他們到場現身；錢尼也與他昔日的敵人找到了共同點：他們同聲譴責那場暴動是對民主的攻擊，指控前總統川普必須為那致命的一天負責。

加州民主黨眾議員謝安達(Adam Schiff)在活動前與錢尼父女長時間共處；他和麗茲•錢尼都是國會1月6日調查委員會成員。

議長波洛西(Nancy Pelos)致詞後，幾位民主黨女議員擁抱了麗茲•錢尼，麗茲則向父親一一介紹調查委員會中與她共事其他同事，其中包括委員會主席湯普森(Bennie Thompson)，她簡單地說：「這是我父親，這是爸爸。」

曾任懷俄明州國會眾議員的錢尼在離開眾院樓層時告訴記者：「回來真好；我認為麗茲做得非常好，我來這裡是為了支持她。」

錢尼父女自共和黨那方「出走」並獲得民主黨人歡迎，彰顯出共和黨的轉變。當被問及共和黨領袖決定不出席紀念周年活動時，錢尼表示，他已經認不出他擔任眾院少數黨黨鞭和副總統時代的那個政黨了；「我在這裡工作的那十年，我認識的任何人都不是這樣領導的，」錢尼說。

其實，錢尼父女並未緩和他們多年來對任何保守問題持有的立場，但他們與川普抗衡並試圖號召共和黨的決定，對民主黨來說，已綽綽有餘。

國會暴動時及事件發生後，眾院共和黨人中，唯一一位明確指責川普煽動了這場自1814年英軍縱火攻入以來最暴力攻擊國會大廈的人，就是麗茲•錢尼；她投票支持彈劾川普並持續直言不諱，激怒了其他仍站在川普這邊的共和黨同事，也導致她在去年5月被共和黨踢出會議主席一職。

共和黨 民主黨 川普

上一則

保守派媒體淡化國會暴動周年 播狗畫畫避談川普

下一則

美駐德士兵家書 二戰結束76年後才寄到

延伸閱讀

亞利桑納州2020年大選選票稽查負責公司 宣布關門

亞利桑納州2020年大選選票稽查負責公司 宣布關門
「選舉被竊論」更鞏固川普在黨內的「共主」地位

「選舉被竊論」更鞏固川普在黨內的「共主」地位

國會暴亂不堪回首 「暴民」怪罪：被川普誤導

國會暴亂不堪回首 「暴民」怪罪：被川普誤導
內外交逼 拜登的無力也是民主的無力

內外交逼 拜登的無力也是民主的無力

熱門新聞

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

2022-01-01 21:38
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

2022-01-01 13:30
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審