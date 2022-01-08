同聲譴責暴亂 民主黨人歡迎錢尼參加眾院紀念活動

共和黨籍的前副總統錢尼(右)6日陪伴擔任聯邦眾議員的女兒出席國會暴亂紀念活動。(美聯社)

曾被民主黨 描繪成小布希政府時代的大惡人的前副總統錢尼(Dick Cheney)，6日在國會眾院受到民主黨人的熱烈歡迎；這個畫面彰顯的是：共和黨 已從力挺大企業、強調鷹派軍事為主要議程的共和黨，轉變為效忠川普 及其民族主義世界觀的共和黨。

錢尼6日陪伴女兒、共和黨籍聯邦眾議員麗茲•錢尼(Liz Cheney)參加眾院舉行國會大廈暴動周年紀念活動，與現場十多位等著迎接他的民主黨籍議員逐一握手致意；他和麗茲•錢尼是僅有的兩位共和黨人。

在這樣的場合中，民主黨人擱置了與錢尼家族的激烈而持久的政策分歧，真誠感謝他們到場現身；錢尼也與他昔日的敵人找到了共同點：他們同聲譴責那場暴動是對民主的攻擊，指控前總統川普必須為那致命的一天負責。

加州民主黨眾議員謝安達(Adam Schiff)在活動前與錢尼父女長時間共處；他和麗茲•錢尼都是國會1月6日調查委員會成員。

議長波洛西(Nancy Pelos)致詞後，幾位民主黨女議員擁抱了麗茲•錢尼，麗茲則向父親一一介紹調查委員會中與她共事其他同事，其中包括委員會主席湯普森(Bennie Thompson)，她簡單地說：「這是我父親，這是爸爸。」

曾任懷俄明州國會眾議員的錢尼在離開眾院樓層時告訴記者：「回來真好；我認為麗茲做得非常好，我來這裡是為了支持她。」

錢尼父女自共和黨那方「出走」並獲得民主黨人歡迎，彰顯出共和黨的轉變。當被問及共和黨領袖決定不出席紀念周年活動時，錢尼表示，他已經認不出他擔任眾院少數黨黨鞭和副總統時代的那個政黨了；「我在這裡工作的那十年，我認識的任何人都不是這樣領導的，」錢尼說。

其實，錢尼父女並未緩和他們多年來對任何保守問題持有的立場，但他們與川普抗衡並試圖號召共和黨的決定，對民主黨來說，已綽綽有餘。

國會暴動時及事件發生後，眾院共和黨人中，唯一一位明確指責川普煽動了這場自1814年英軍縱火攻入以來最暴力攻擊國會大廈的人，就是麗茲•錢尼；她投票支持彈劾川普並持續直言不諱，激怒了其他仍站在川普這邊的共和黨同事，也導致她在去年5月被共和黨踢出會議主席一職。