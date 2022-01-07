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「美國在掉落的邊緣」前總統卡特籲：棄歧見、團結

編譯潘勛／綜合6日電
國會暴動案一周年，前總統卡特(右)呼籲團結，歐巴馬(中)則指斥共和黨高層一直釋放謊話，「主動傷害國家民主體制」。(美聯社)
國會暴動案一周年，前總統卡特(右)呼籲團結，歐巴馬(中)則指斥共和黨高層一直釋放謊話，「主動傷害國家民主體制」。(美聯社)

國會山莊暴動案發生屆滿一周年，前總統卡特呼籲國家值此政治分裂時刻要團結起來，「以免為時太晚」；前總統歐巴馬則指斥共和黨高層一直在放謊話，「主動傷害國家民主體制」，害得美國無法在全球捍衛民主自由。

卡特應紐約時報之請撰文指出，「我們偉大國家的分裂正在擴大，全國處在掉落的邊緣」，不立即行動，真有面臨內戰、以往民主體制有失落之虞；全體國人必須捐棄歧見，努力合作，以免為時太晚。

卡特談到國會山莊暴動案時指出，四位前總統都譴責暴徒的舉動，肯定2020年選舉的合法性；曾有一度出現短暫的希望，認為叛亂能令全國震撼，肆應危及國家民主的有毒政治極化，但是這一年下來，撒謊說選舉被偷走，其支持者已掌管一個政黨，煽動對國家選舉制度的不信任。

卡特指出美國民主的生命力，端賴領袖及候選人能捍衛自由的理念，恪遵高標準的言行。

歐巴馬：美民主面臨更大危機

歐巴馬撰文指出，美國有史以來，一直是全球民主自由的捍衛者，尤其在這兩項價值遭逢攻擊之刻，但國家一個主要政黨，其高層竟在主動傷害國內民主，此時美國便無法擔任起捍衛者的角色；美國自己的領袖心甘情願羅織謊言，質疑自由、公平選舉的結果，那麼國家就無法充當全球榜樣。

歐巴馬雖未點出共和黨，但他表示國會山莊暴動案顯示，美國的民主實驗實質上有多脆弱；雖說國會被打破的門窗已修補，很多暴徒被繩之以法，但真相指出，美國民主今日面臨的危機要大於以往。

歐巴馬甚至不惜點出美國有選舉權爭執，2020年總統選舉之後，共和黨主政各州立法會制定限制投票權州法；歐巴馬呼籲有勇氣的共和黨官員及思想家要堅守立場，揚棄反民主的舉動。

歐巴馬 共和黨 紐約時報

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