「選舉被竊論」更鞏固川普在黨內的「共主」地位

國會暴動一周年，一名抗議者在國會外舉牌；「選舉被竊論」已成為川普支持者的「信仰」。(美聯社)

從過去選舉觀察，總統大選失敗的一方通常會很快退出公眾視野；不過，前總統川普 就是個例外，他在選舉失利後拒絕承認敗選結果，聲稱他的勝利「被民主黨 偷走」，此一論述得到許多支持者的認同，還釀成一年前的國會山莊暴動事件；「選舉被竊論」已成為川普支持者的「信仰」，鞏固川普在黨內的地位始終維持高檔。

不過，川普並非一敗選就順風順水地成為共和黨 共主；事實上，國會山莊暴動剛爆發時，川普的政治前景陷入泥淖，敗選且鼓吹無根據的選舉舞弊陰謀論；支持者闖進國會暴動後，盟友陸續和川普保持距離；但未多久，川普再度迎來高光時刻，對共和黨的影響力不僅未消退甚至更強勁。

由於川普在黨內的高人氣，使他成為共和黨籍政治人物「攀高枝」的對象，共和黨候選人紛紛尋求川普認可和背書；即便共和黨內部有些許聲浪呼籲不要把川普與共和黨畫上等號以吸納更多中間選票，但共和黨人其實更擔心一旦真的和川普畫清界線會流失更多選票。

共和黨民調專家艾爾斯(Whit Ayers)指出，由於川普的高人氣及強大的募款能力，共和黨短期內很難擺脫川普的影響；但同時由於川普的許多行為受民主黨人及中間選民的厭惡，搖擺州的共和黨人就必須非常謹慎拿捏他們與川普的距離。」

另方面，與川普同為共和黨籍的國會議員面對國會暴動事件，一些議員指責民主黨將事件「政治化」，或轉移焦點，或沉默以待，盡量避免提及川普。

國家廣播公司(NBC)報導，眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、眾議員戴維斯(Rodney Davis)近期均傳達類似訊息，即民主黨人對於將此事「政治化」、「武器化」。

也有些共和黨籍國會議員將此事與「黑人的命也是命」(BLM)相提並論，指兩者都是在單純的「抗爭事件」發酵之後而衍生的暴力事件；只有非常少數的同黨籍國會議員願意談及川普的責任。

這些共和黨籍國會議員必須面對的事實是，固然大多數民眾認為，川普對國會暴動事件負有「重大責任」；但在共和黨支持者中，只有少數人認同此事，再加上川普的政治要脅，讓議員們只能打「安全牌」，顧左右而言他。