闖國會暴徒多「從輕發落」法官轟：這是對暴動的態度？

國會暴動事件屆滿一年，701人遭聯邦法院起訴，但已宣判的被告中，不少人是以輕罪量刑或判緩刑。(路透)

國會暴動事件屆滿一年，共701人遭聯邦起訴，174人認罪；但其中74項法官的量刑裁決中，多達49項都低於檢察官 的量刑建議，占比約三分之二；甚至有八起檢察官建議被告應入獄服刑的案子，最終只被法官判緩刑。

已宣判量刑的74人中，僅35人被判入獄，14人判居家軟禁，25人判緩刑；由於檢察官目前大多聚焦當天犯行較輕的罪犯，故即使有五成面臨聯邦重罪的被告，認罪的比率卻有近九成屬輕罪。

「難道這就是政府對國會暴動的態度？這些闖進國會的人最多只能算非法入侵嗎？」華盛頓特區聯邦地區法院法官霍維爾(Beryl A. Howell)曾在去年10月提出質疑：「國家對這些闖進國會破壞且襲警的暴徒，只打算用輕罪來解決他們的刑事責任嗎？」

在新冠疫情 爆發前，華盛頓特區聯邦法院約一半的重罪案件都能在一年內結案；但近來與疫情相關及需提供數位證據的案件增加，導致司法系統延宕。

截至6日一周年當天，共367人被至少指控一項重罪罪名，其中156人被控攻擊執法人員；但只有七案宣判量刑，其中三人涉及襲警罪。

國會暴動事件屆滿一年，701人遭聯邦法院起訴，邁阿密拘留中心外，一名支持被起訴者的男子，參加集會抗議無理起訴。(路透)

另外，被指控集體合謀阻止選舉計票通過的39人無人被判刑，包含民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)和極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)成員；不過司法部辯稱，一般更高的量刑準則是針對國內恐怖主義人士，但目前還沒有檢察官提出可加倍刑責的恐怖主義相關指控；相反地，檢察官大多都鼓勵被告認罪減刑。

除了面臨指控的人，政府預估還有逾1000人參與國會暴動，包括至少350人已坦承在暴動過程中對警察有暴力行為。

來自喬治亞州、案發當天攜槍且揚言殺死眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的男子小梅雷迪斯(Cleveland Meredith Jr.)，因考量他心智狀況不佳，被華府特區 聯邦地院法官艾咪‧傑克森(Amy Berman Jackson)判處14個月有期徒刑。