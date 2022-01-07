我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

闖國會暴徒多「從輕發落」法官轟：這是對暴動的態度？

編譯林梅婕／綜合6日電
國會暴動事件屆滿一年，701人遭聯邦法院起訴，但已宣判的被告中，不少人是以輕罪量刑或判緩刑。(路透)
國會暴動事件屆滿一年，701人遭聯邦法院起訴，但已宣判的被告中，不少人是以輕罪量刑或判緩刑。(路透)

國會暴動事件屆滿一年，共701人遭聯邦起訴，174人認罪；但其中74項法官的量刑裁決中，多達49項都低於檢察官的量刑建議，占比約三分之二；甚至有八起檢察官建議被告應入獄服刑的案子，最終只被法官判緩刑。

已宣判量刑的74人中，僅35人被判入獄，14人判居家軟禁，25人判緩刑；由於檢察官目前大多聚焦當天犯行較輕的罪犯，故即使有五成面臨聯邦重罪的被告，認罪的比率卻有近九成屬輕罪。

「難道這就是政府對國會暴動的態度？這些闖進國會的人最多只能算非法入侵嗎？」華盛頓特區聯邦地區法院法官霍維爾(Beryl A. Howell)曾在去年10月提出質疑：「國家對這些闖進國會破壞且襲警的暴徒，只打算用輕罪來解決他們的刑事責任嗎？」

在新冠疫情爆發前，華盛頓特區聯邦法院約一半的重罪案件都能在一年內結案；但近來與疫情相關及需提供數位證據的案件增加，導致司法系統延宕。

截至6日一周年當天，共367人被至少指控一項重罪罪名，其中156人被控攻擊執法人員；但只有七案宣判量刑，其中三人涉及襲警罪。

國會暴動事件屆滿一年，701人遭聯邦法院起訴，邁阿密拘留中心外，一名支持被起訴者...
國會暴動事件屆滿一年，701人遭聯邦法院起訴，邁阿密拘留中心外，一名支持被起訴者的男子，參加集會抗議無理起訴。(路透)

另外，被指控集體合謀阻止選舉計票通過的39人無人被判刑，包含民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)和極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)成員；不過司法部辯稱，一般更高的量刑準則是針對國內恐怖主義人士，但目前還沒有檢察官提出可加倍刑責的恐怖主義相關指控；相反地，檢察官大多都鼓勵被告認罪減刑。

除了面臨指控的人，政府預估還有逾1000人參與國會暴動，包括至少350人已坦承在暴動過程中對警察有暴力行為。

來自喬治亞州、案發當天攜槍且揚言殺死眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的男子小梅雷迪斯(Cleveland Meredith Jr.)，因考量他心智狀況不佳，被華府特區聯邦地院法官艾咪‧傑克森(Amy Berman Jackson)判處14個月有期徒刑。

檢察官 疫情 華府特區

上一則

拜登前幕僚：視病毒「新常態」調整戰略、勿單押寶疫苗

下一則

「沒人強迫的錯誤」美聯社：約帥網球無敵 卻不擅政治

延伸閱讀

參與暴動恐關5年 他怪罪川普：不計代價保持權力的暴君

參與暴動恐關5年 他怪罪川普：不計代價保持權力的暴君
克魯茲嗆「暴力恐怖分子」闖國會 右翼人士、巴農圍攻

克魯茲嗆「暴力恐怖分子」闖國會 右翼人士、巴農圍攻
悼國會暴亂 眾院默哀 共和黨僅錢尼父女出席

悼國會暴亂 眾院默哀 共和黨僅錢尼父女出席
國會暴動被告：每個白人都被醜化成惡魔

國會暴動被告：每個白人都被醜化成惡魔

熱門新聞

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

2022-01-01 21:38
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

2022-01-01 13:30
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53

超人氣

更多 >
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電