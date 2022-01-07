內外交逼 拜登的無力也是民主的無力

拜登總統與副總統賀錦麗6日聯袂赴國會，參加國會暴動一周年回顧紀念活動，發表演講。(美聯社)

去年元月6日，不服2020年總統大選落敗結果的前總統川普 ，蓄意煽動聚集在華府的大批川粉暴民攻陷國會，企圖阻擋國會當天將確認拜登 勝選；一年後，拜登總統在國會發表演說，宣示捍衛國家與政權和平轉移，不會允許任何人，「用刀抵著我們民主的喉嚨。」

拜登的演說堅定激揚，執政近一年後，回顧當時暴動的脫序，此時或許可以視為終結川普亂政，慶祝民主的勝利。

然而，拜登就職時雖倡言團結，但美國的分裂依然惡化，囿於國會議事運作僵局，拜登希望推進的重要政策，最大的阻力竟來自各有盤算的民主黨 同志，這場美國民主重要指標的談話，表面雖看到拜登終於正面痛擊「前總統」，但內外交逼的局面，凸顯的卻是拜登的無力，以及民主的無力。

川普公認是精心挑起這場暴亂的主謀和煽動者，但一份完整釐清暴亂事件始末的調查報告，是落實民主程序的基礎。但成立調查委員會開始，多數共和黨員消極杯葛，支持彈劾川普的共和黨議員遭點名報復，川普的政府官員也不配合國會調查，可以想見，共和黨必能從中挑出更多的毛病。

川普聲望從去年低谷慢慢回升，原本憤懣不已的美國人民，也僅有4成共和黨支持者同意這是一起暴力事件，顯示美國社會分裂之甚，對重大社會事件出現全然不同的敘事，也讓極右民粹的川普風再度吹起，吹向2024總統大選。

民主黨內也不平靜，拜登與賀錦麗數度傳出不合，讓好事者聯想到2024大選不保；民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)反對擴大支出，席納瑪(Kyrsten Sinema)反對加稅，挾持了拜登的支出法案，加上進步派與溫和派的分歧對立，拜登去年表示，他的政府會讓民主能服務人民，展現團結與效率，優化美國的基礎建設和競爭力，提高民眾生活品質；對比當時豪情壯志，拜登如今的氣短可想而知。

自拜登上台以來，盡量避免直接批評川普，免得替這位理當被掃進歷史灰燼，卻仍圖崛起的民粹前領導人添薪加材，但拜登在這次10分鐘的演說中，提了這位「前總統」超過15次，也可看出民主黨對期中選舉、總統選舉的焦慮。

此外，拜登也提到，中國與俄羅斯等專制國家，已認定民主時日無多，甚至斷言美國會愈成為一個適合暴君、獨裁者和強人之地。拜登當然不希望如此，但他當前的無力，某種程度也反映了民主的無力。