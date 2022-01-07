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國會暴亂周年守夜紀念 共和黨人聲援「愛國者」

編譯郭宣含／綜合6日電

共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)在國會暴亂滿周年前夕表示，國會暴動是暴力恐怖分子在攻擊國會後，引來右派媒體名嘴及多名共和黨人批評；而在國會暴動周年，全國數十個州有許多共和黨維權人士舉行集會或守夜活動，並將參與去年1月6日暴動者描述為「愛國者」或「政治犯」。

克魯茲在國會暴動周年前夕，於參院程序委員會聽證會中表示：「本周我們將嚴肅邁向一周年，這是暴力恐怖分子攻擊國會的一周年，而當時執法人員展現無比勇氣，冒著生命危險捍衛為國會服務的男男女女。」

他又說：「任何參與暴力行動的人都該遭起訴，任何攻擊執法人員的人也該進監獄關很久。」

福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)5日晚間先嘲笑突襲國會是叛亂的說法，接著指控克魯茲和其他共和黨人，「複述司法部長加蘭德(Merrick Garland)寫給他們的論點。」

加蘭德5日誓言要將促成國會暴動的所有人士都繩之以法。

卡爾森表示：「克魯茲斟酌每個用字，他可是律師。整體來說，1月6日事件絕非暴力恐攻，也不是叛亂，但要說是暴動嗎？當然。但這不是暴力恐攻。」

克魯茲的言論也引起右翼人士的關注，前總統川普的前顧問巴農(Steve Bannon)5日對克魯茲說法表示反感；川普的前國家安全助手戈卡(Sebastian Gorka)則表示：「我受夠克魯茲了。」

在國會暴動周年，數十個州的共和黨人士持續籌畫集會和守夜活動，並稱參與國會暴動的人士是「愛國者」或「政治犯」；共和黨右派知名人士紛紛現身保守媒體，試圖輕描淡寫攻擊國會的嚴重性，而川普下周會在亞利桑納州，重申選舉遭操弄的不實說法。

政治新聞網站Politico指出，川普對於選舉結果的無根據說法已不再是共和黨內的邊緣論點，現已成為共和黨的主流論述。

明尼蘇達州艾特金市(Aitkin)共和黨維權人士珍妮佛．卡明思(Jennifer Cummings)除了為國會暴動周年籌畫守夜活動，還稱因1月6日暴動遭捕的人是「政治犯」。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)民調，雖然多數共和黨人不支持強行闖入國會，但也有部分黨人將當日行動描述為「愛國主義」或「捍衛自由」，而非叛亂。

共和黨 克魯茲 川普

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