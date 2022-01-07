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國會暴亂不堪回首 「暴民」怪罪：被川普誤導

記者胡玉立／綜合報導
國會暴動事件滿周年，從國會警察、國會議員到遭到控罪的暴民，回顧過往，看法不盡相同。(美聯社)
國會暴動事件滿周年，從國會警察、國會議員到遭到控罪的暴民，回顧過往，看法不盡相同。(美聯社)

國會暴動事件滿周年，從國會警察、國會議員到遭到控罪的暴民，有人怪罪川普總統當天誤導，警告川粉勿再相信川普；也有人表示，當天是為了維護憲法第一修正案的言論自由權利。　

有14年國會工作資歷的國會警察鄧恩(Harry Dunn)表示，警察是暴亂當天國會大廈的保護者，也是受害者，「身為受害者，你想要答案，想要終結，想要正義；但這些都尚未發生。」

「那天確實有些因素影響了我：我們被告知『大家都去國會大廈』並『保持和平』。」被判軟禁三個月的新墨西哥州退役特種部隊士兵格魯波(Leonard Gruppo)，「這經驗很不真實。我信任(川普)總統，這是大錯。」

佛州居民帕爾默(Robert Palmer)在暴亂中扔了一個滅火器並攻擊警察，被判五年以上有期徒刑；他說，川普支持者被當時握有大權的人騙了，「他們就是當時的總統和代表他行事的人；他們不斷說出選舉被竊的虛假敘述，還說反抗暴政是『我們的責任』。」

帕爾默說，「我沒有意識到，他們是不計一切代價保持權力的暴君。」

共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)被視為具角逐總統大位企圖心，選後就反對2020年大選結果；但他也說，不同情占領國會大廈的人群，「那是一場暴亂，是一場犯罪暴亂。我支持人們有抗議的權利，但我永遠不會支持犯罪活動。」

雖然被控罪判刑的暴民有人後悔當天的舉動，但也有人堅持自己行為的正當性。

「我對1月6日非法進入國會大廈感到難過，但那天我做的都不是壞事，一些行動是好的。」被判入獄60天、來自德州的珍娜‧瑞安(Jenna Ryan)說，「我來華府抗議選舉結果，使用我的第一修正案權利來發出聲音。」

警察 川普 新墨西哥州

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