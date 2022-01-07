國會暴亂周年 拜登：前總統輸不起…川普嘲作秀、掩蓋施政無能

國會參眾兩院領袖舒默與波洛西6日晚在國會大廈前台階舉行燭光會，紀念國會暴亂一周年。(美聯社)

國會暴亂事件周年，總統拜登 6日在國會演說時表示， 前總統川普 輸不起，煽動暴民衝入國會，「持刀抵著我們民主的喉嚨」，去年1月6日衝進國會的人滿懷憤怒，並非愛國，只為擁護一個男人。

「前總統不只是前總統，還是以超過700萬票差距落敗的前總統。」拜登在演說時未提及川普的名字，但多次以「前總統」，列舉川普不服選舉結果，及其後種種不尊重民主的作為，對美國民主造成的傷害。

拜登說，川普輸不起，是史上首位拒絕接受選舉結果和選民意志的總統，「一位敗選的總統試圖透過暴民攻擊國會山莊來阻撓政權和平過渡，炮製散布一整套有關2020年大選的謊言。」

去年同時，聯邦參議院會正在認證選舉人票，是拜登勝選的最後一步；時任總統的川普當天發表談話，宣稱「選舉結果遭竊」，號召支持者前進國會，施壓國會議員反對選舉結果。

川普結束談話後不久，在華府的眾多川粉就轉往國會集結，最後情況失控，川粉暴民攻入國會，不但大肆破壞，闖進議場，還占據並破壞包括眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)等多位國會議員的辦公室；國會議員四散奔逃，大批示威者也與警方爆發嚴重衝突，共4人死亡。

事發一年，民主黨議員在國會舉辦紀念活動，多數共和黨 議員缺席噤聲；拜登受邀在曾擠滿示威者的雕像大廳(Statuary Hall)演說，他多次以暴亂(riot)和叛亂(insurrection)形容當天情況，並指川普「珍視權力多於原則，將個人利益置於國家利益之上，看重受傷的自尊，超越美國民主和憲法。」

「不能只有贏的時候才愛國，不能只有對你方便時才守法，不能在擁抱謊言時自稱愛國者。」拜登說，那些襲擊國會、煽動暴民的人，「持刀抵著我們民主的喉嚨」，去年1月6日衝進國會的人滿懷憤怒，並非愛國，只是擁護一個男人。

路透報導，最新民調顯示有55%的共和黨支持者相信川普的謊言。

拜登表示，1月6日的種種是美國的靈魂之戰，他相信美國終將贏得這場戰役，美國所面臨的威脅不止在國內，民主與專制正在較勁。

拜登說，中國與俄羅斯等專制國家，已認定民主時日無多，甚至告訴他民主太慢，為分歧所困，還斷言美國會愈來愈像他們，成為一個適合暴君、獨裁者和強人之地。

華盛頓郵報報導，川普原本打算在6日公開演說，但最後取消，因川普的政治顧問憂心這樣會造成政治傷害，川普在拜登演講結束後透過聲明表示，拜登只是藉川普之名進一步擴大美國分裂，以政治作秀來掩蓋施政無能。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點