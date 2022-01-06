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好發症狀類似感冒 Omicron變異株20種常見症狀一次看懂

編譯羅方妤／即時報導
英國志工3日在倫敦東北部分發新冠肺炎快篩組。Getty Images
英國志工3日在倫敦東北部分發新冠肺炎快篩組。Getty Images

英國太陽報報導，英國負責疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」整理出感染Omicron變異株的20種常見症狀，前五名分別是流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛，其他症狀包括持續咳嗽、聲音沙啞、打冷顫、發燒、頭暈、腦霧、嗅覺異常、眼睛痠、不尋常肌肉痠痛、食慾不振、失去嗅覺、胸痛、腺體腫脹和情緒低落。

一系列研究發現，Omicron變異株實際上比其他變異株毒性輕微，英國首個官方報告顯示Omicron變異株住院風險比Delta減少50%至70%。英國衛生官員不斷表示，接種加強針可以預防感染Omicron變異株。

ZOE小組領導人、倫敦國王學院臨床資深講師克萊兒．史蒂夫斯（Claire Steves）也強烈建議，確保英國民眾接種加強針。她指出，ZOE小組的資料顯示，新確診病例中近50%是只接種兩劑疫苗的民眾。

史蒂夫斯敦促英國在接下來幾周保持謹慎，警告英國醫療體系「已承受巨大壓力」，一月剩下的時間都將是「試驗」。她表示，如果每位符合資格的民眾都接種加強針，戴上口罩、接受檢測並記錄新症狀，將對遏止疫情傳播很有幫助。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

英國 Omicron 疫情

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