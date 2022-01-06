研究指出 疫情間新生兒成長稍遲緩 專家：別因此不防疫

最新研究發現，新冠疫情大流行期間出生的嬰兒，不論生母是否確診染疫，行動力與社交技能略遜於疫情流行前出生的嬰兒。（本報資料照片）

最新研究發現，新冠疫情 大流行期間出生的嬰兒，不論生母是否確診染疫，行動力與社交技能略遜於疫情流行前出生的嬰兒；但研究人員強調，這不表示「新冠嬰兒」的長期發展也將如此。

這項研究刊載於4日出刊的美國醫學會期刊，針對255名2020年3月到12月在紐約市 出生的嬰兒，滿六個月時，進行「標準」測試，包括從背躺姿勢滾向腹部著地、多常牙牙學語等社交、溝通及運動技能。

出生於當時疫情熱點紐約的嬰兒，不論媽媽是否染疫，這些能力大多都略遜於病疫流行前出生的嬰兒；研究發現，兩組嬰兒的測試平均得分略有差距，不是很明顯的發展遲緩問題。分項而論，「新冠嬰兒」社會技能和精細及粗略動作技能得分比疫前出生嬰兒低，但溝通技能得分比後者略高。

從事相關研究的布朗大學小兒科醫學副教授迪奧尼(Sean Deoni)說，此一發現確實令人納悶，「為什麼新冠嬰兒特別在我認為很基本的，譬如動作技能上技不如人？」

他說，按道理，病疫期間大人都戴著口罩 ，都居家避疫，社交機會少，受影響的該是溝通能力才對。「一開始，我的印象是，語言能力會受影響而動作能力不會，沒想到居然相反。」

參與研究的嬰兒都是紐約長老會摩根史坦利兒童醫院和紐約長老會艾倫巴維良醫院的嬰兒，對照組的62名也在這兩所醫院出生，也同樣在年滿半歲時測試。

研究人員推測，孕婦在病疫流行期間感受到壓力，以致胎兒出生後動作技能和社交技能略遜。

不過，哥倫比亞大學小兒醫學助理教授杜米秋(Dani Dumitriu)認為因素不只一個；她說，出生於「封城」狀態的環境、家裡承受失業、居所不定(付不出房租)等影響孩提生活的壓力等，都是可能原因。

北卡羅來納大學全球公衛學院傳染病學助理教授伍德(Mollie Wood)呼籲懷孕婦女不要根據本研究結論，就不打疫苗、不打補強針或不戴口罩，因為研究範圍很小、期間也很短，結論有其限制。