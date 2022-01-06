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FDA澄清快篩「戳喉嚨」謠言 檢測鼻腔較準、不汙染樣本

編譯陳韻涵／綜合5日電
FDA建議居家快篩新冠，一定要依照說明書使用，以篩拭鼻子為主。(Getty Images)
FDA建議居家快篩新冠，一定要依照說明書使用，以篩拭鼻子為主。(Getty Images)

網傳新冠病毒居家快篩鼻腔拭子從喉嚨取樣檢測更準確，但聯邦食品暨藥物管理局(FDA)警告並呼籲民眾，必須依照說明書指示進行鼻腔檢測。

FDA表示，目前授權使用的居家快速抗原檢測，僅針對鼻腔，拭子若重複於喉嚨採樣，反而會汙染樣本，「FDA建議新冠快篩試劑必須根據其授權方式使用，包括取得樣本的方式。」

FDA關切民眾自行利用拭子在喉嚨採樣的安全疑慮，若做錯可能受傷，應由受過專業訓練的人來採樣。

儘管FDA公告建議，不少人仍用鼻腔拭子戳喉嚨檢測，因為他們不信任居家檢測的準確度，認為Omicron變種病毒通常存在於上呼吸道，可能較容易在喉嚨中被發現。

紐約魏爾康乃爾醫學中心(WCM)感染科主任古立克(Roy Gulick)對於人們利用居家檢測試劑「做實驗」，繼而取得不同結果並不詫異，但建議不要特立獨行。

他說：「FDA關切居家檢測較不容易揪出Omicron，但這不代表居家檢測的結果沒有參考價值。」

古立克表示，核酸(PCR)檢測依然是業界認定的黃金標準，但初期檢測也很重要。

他說：「居家檢測若為陽性，肯定不能掉以輕心；若檢測為陰性卻出現新冠肺炎典型症狀，或曾與確診者接觸，最好的方式不是拿鼻腔拭子戳喉嚨，而是接受核酸檢測。」

恩佐診所實驗室(Enzo)營運經理卡拉‧凱農(Kara Cannon)說：「染疫初期還沒出現症狀時，體內病毒量很少，快篩測不出來。」該實驗室負責紐約地區的新冠病毒檢測，核酸檢測耗時較長且需要實驗室設備，但可以測得微量病毒。

研發BinaxNow快篩試劑的亞培(Abbott)藥廠表示，快篩依然「高度準確」，但使用者依照指示操作很重要，此工具僅供鼻腔採樣。

然而，並非所有人都認為居家拭子從喉嚨採樣不可行。

紐約大學朗格尼醫院免疫學者普維‧派瑞克(Purvi Parikh)認為，喉嚨拭子搭配鼻腔拭子會有加乘效果。

她說：「我兩者都會做，先做鼻腔，再做喉嚨，若要申請核酸檢測，兩者都要做，這會有幫助。」

檢測 FDA Omicron

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