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12-15歲接種輝瑞補強針 FDA批准、CDC有「異」見

編譯盧炯燊／綜合5日電
CDC與FDA對於12歲到18歲的青少年，開放施打補強針，仍有不同意見。圖為伊利瑞州13歲路卡斯今年5月接受第一針，高興拿著「我的第一針」標語。(Getty Images)
CDC與FDA對於12歲到18歲的青少年，開放施打補強針，仍有不同意見。圖為伊利瑞州13歲路卡斯今年5月接受第一針，高興拿著「我的第一針」標語。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已批准12歲到15歲兒童接種輝瑞補強針，但聯邦疾病防治中心(CDC)的專家組有異見，仍未正式批准。

CDC專家顧問小組5日會議後投票只認為，給年輕青少年接種補強針是安全的，同時應該距上次接種後有足夠時間(一般而言是指5個月)，但仍未給出准予給12至15歲兒童接種的決定；CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，在作出最終決定前，必須權衡專家的建議。

FDA上月10日批准給16及17歲青少年接種補強針時，CDC當晚初步也同意批准。

新冠疫苗可以提供強大的保護，包括高度傳染性的Omicron，研究表明，補強針劑量可暫時將抗病毒抗體提高避免受感染的水平，在應對Omicron變異病毒方面同樣有作用。

多位醫療專家，包括爵克索大學(Drexel University)的朗格教授(Sarah Long)；她說，考慮到Omicron的傳染性有多大，打補強針是值得的。麻州總醫院的科頓(Camille Kotton)醫生也說， 如果受感染的孩子傳播給父母或祖父母，若他們因此去世，其影響絕對是毀滅性的。德州兒童醫院的布姆(Julie Boom)醫生5日在公聽會上認為，針對兒童的補強針建議「來得還不夠快」。

來源：CBS Evening News

現時輝瑞補強針是唯一適合美國任何年齡層兒童的疫苗。根據CDC數據，全美約有1350萬名12至17歲的青少年打了兩針輝瑞。

如果CDC同意，約有500萬12至15歲兒童將有資格可馬上接種補強針，因為他們均在5個月前已完成第二針接種。

與成年人相比，兒童感染新冠病毒的癥狀一般較為輕微，但在Omicron變種病毒疫情升溫下，兒童的住院率正在上升，其中絕大多數沒接種疫苗。

青少年的主要接種安全問題是產生心肌炎副作用，多見於接種輝瑞或莫德納( Moderna )疫苗的年輕男性，但絕大多數病例都是輕微的。

CDC 疫苗 輝瑞

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