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CDC維持5天隔離 不要求採陰 全國單日確診減至逾86萬人

編譯郭宣含／綜合5日電
CDC在5日宣布維持五天的隔離政策，不須隔離五天後再陰檢後解除隔離。(美聯社)
CDC在5日宣布維持五天的隔離政策，不須隔離五天後再陰檢後解除隔離。(美聯社)

美國新冠肺炎創下3日單日新增確診逾百萬人的紀錄後，4日新增確診者已減至逾86萬人，但當周單日平均病例仍比前一周暴增114%；而疫情模型預測，全美疫情確診人數1月底達到高峰後會下降。

另方面，聯邦疾病防治中心(CDC)縮減隔離期至五天，4日拒絕專家呼籲，不會硬性要求隔離結束後要再接受新冠檢測

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國4日回報新增確診86萬9187人，雖然少於3日逾百萬確診例的紀錄，但仍高於疫情期間的其他數據；全國過去一周滾動平均單日新增確診56萬5042人，比一周前暴增114%。

美國維持低新冠病歿率，4日新增2384人死亡，比一周前的滾動平均減少13%；染疫住院病患則持續攀升，不過仍低於去年1月高峰。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)5日證實，Omicron變種病毒在美國病例占比估達95%，而Delta變種病毒僅占約5%；「病例激增且有高傳播力的Omicron，凸顯接種疫苗與補強針的重要性。」

1月疫情恐達高峰

哥倫比亞大學(Columbia University)和華盛頓大學(University of Washington)的衛生指標與評估研究院(IHME)的模型預測，美國恐在1月達到疫情高峰，而後病例數才會下降。

這一波Omicron病毒，傳染力強，但致命症狀不像其他變異病株Delta嚴重。據...
這一波Omicron病毒，傳染力強，但致命症狀不像其他變異病株Delta嚴重。據統計，目前確診數雖高，但住院人數與病歿人數都大幅減少。圖為在新罕州一家醫院接受隔離的病人羅斯福特，他表示出院後，一定勸告朋友接種疫苗。(美聯社)

CDC4日晚間宣布維持先前將隔離期從十天縮減至五天的建議，而另外五天須戴口罩；儘管公衛專家施壓應增列檢測規定，但CDC重申不會要求隔離結束後要再接受新冠檢測。

根據CDC更新建議，如果個人方便且有意進行新冠檢測，最佳辦法就是在隔離五天結束時使用抗原檢測。

根據CDC建議，如果檢測結果為陽性，建議確診者應繼續隔離滿十天；若檢測結果為陰性便可結束隔離，但在家或公共場合與他人共處時，均應戴上合適口罩直到十天期滿。

來源：The Straits Times

CDC引述許多研究指出，有小比例(25%-30%)的民眾會自我隔離滿十天，「雖然許多人有意自我隔離，但其實頗具難度，尤其是許多確診者並無症狀。」

CDC也強調戴口罩的重要，模型數據顯示，約有30%民眾收到陽性結果五天後仍具傳染力。

CDC 檢測 疫情

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