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歡迎台灣設代表處 立陶宛外交部：此決定堅定不移

中央社／維爾紐斯5日專電
立陶宛總統諾賽達。 歐新社
立陶宛總統諾賽達。 歐新社

立陶宛外交部長發言人今天告訴中央社，立陶宛政府歡迎台灣設立「台灣代表處」，此一決定「堅定不移」。

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）4日接受廣播電台Ziniu Radijas訪問時說：「我會認為不是開設台灣代表處有錯，而是以台灣為名有錯，這件事我沒被諮詢過。」

針對諾賽達的說法，以及外交部是否考慮變更台灣代表處名稱，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的發言人庫列緒葉內（Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė）今天回覆中央社詢問。

她表示，立陶宛政府期待與台灣發展商務、科學、技術與文化關係；立陶宛與台灣人民因共享價值觀及奠基於創新的開放有活力社會而親近，立陶宛政府期待雙邊人民有更多接觸。

她指出，支持民主與人權等普世價值是現任執政聯盟訂定協議的一部分，也是政府施政規劃的重要內涵。

中國以「台灣代表處」獲允設立為由，自去年夏天以來明顯加大對立國的外交與經貿脅迫力道。不過，立陶宛在安全領域的重要盟友美國也相應強化對立陶宛的具體支持，並協調歐洲採取行動。

諾賽達與總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）、甚至外長藍斯柏吉斯傳出關係緊張、溝通不良，並非最近才發生的事，但中國與台灣議題確實有「增添火花」的作用。

諾賽達與席莫尼特在2019年總統大選曾是競爭對手；席莫尼特雖未加入政黨，但一向與藍斯柏吉斯擔任主席的「祖國聯盟－基督教民主黨」（Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats）親近。

立陶宛 民主黨

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