美國「有限感染」vs.中國「無限封城」誰能擋下疫情？

圖為工作人員在西安進行戶外消毒，其中的「噴火消毒」也引發網友熱議，認為這對阻斷瘟疫的效果有多大，後續是否又會造成什麼影響？（取材自微博）

「該怎麼辦，就怎麼辦...是選擇每日全國100萬人染疫的『有限感染』，還是無預警來襲、不知道下一個是誰的『無限封城 』？」2022年開年的全球疫情 仍充滿不安變數，去年底擔憂的「染疫高潮」似乎已是威脅進行式，美國在本周創下單日100萬例的確診紀錄，空前飆升的突破性感染，是假期前後篩檢的正常現象、還是染疫海嘯的警訊？另一方面封城進入第13天的中國西安，先前下達的「社會面清零」已告失敗，中國國家衛健委更是直接坦承：「西安疫情是武漢封城後最嚴重的一次」。

截至1月4日路透的統計，美國在周一時創下了單日確診超過100萬的紀錄，不僅刷新美國疫情的紀錄，也超越了印度成為全球最高的單日染疫數字。感染人數的飆升，主要還是因為Omicron變種病毒株的傳播，成為現行美國疫情的主流感染病毒。

佛奇：染疫高峰應不會維持太久

儘管單日確診破百萬的數字相當駭人，但整體而言美國疫情的死亡率和住院率，並沒有因此跟著攀升、反而是呈現下降趨勢，因此染疫人數雖然快速傳播，但目前都還沒有進一步惡化為重症的醫療崩潰問題。主責防疫 的佛奇（Anthony Fauci）就相對樂觀地表示，Omicron的感染速度高峰來得快、但也消退得很快——染疫高峰期可能不會維持太久。

佛奇的說法，來自於對首度發現Omicron的南非疫情觀察，在2021年11月爆發Omicron傳播之後，約莫在12月中時出現明顯的消退下降，重症以及死亡率也相對於Delta病毒來得輕微。但是不是能就此認定這一波美國疫情可以樂觀看待？路透和半島電視台的疫情調查報島裡仍持保留態度，像是半島電視台在華盛頓DC的調查結果，有將近四分之一擁有ICU的醫院，目前已收容9成的飽和程度，換句話說如果疫情高峰還要持續一段時間，地方的醫療能量恐怕也撐不了太久。

路透統計，美國在周一時創下了單日確診超過100萬的紀錄，不僅刷新美國疫情的紀錄，也超越了印度成為全球最高的單日染疫數字。（Getty Images）

「一天全國染疫100萬，這難道不應該憂慮嗎？」

美國周一公布的單日確診人數為108萬2549例，創下美國國內和全球數字的新高。長期進行疫調研究的路透解釋，數字的飆升是因為篩檢碰上耶誕和新年假期，許多篩檢站在假期期間關閉，先前檢測的數據才會延後在開工之後發布，所以出現了病例全在開工第一周「集中爆發」，相關數字應可以在近期轉為緩和穩定。

但同樣也正因為假期結束的開工潮，在拜登政府保證「不再走防疫封鎖回頭路」之下，群體染疫會持續到何時、是否會是理想上的「有限感染」，風險變數猶未可知。路透報導表示，各州地方在新年假期結束後，有些仍保持正常上班上課，或是延後開工開學的情況也有，雖然染疫死亡率並未增加，但各地醫院收容量能的瓶頸已是可以預期，當前「與疫共存」的防疫鬆綁、強調恢復經濟生活的方式，正面臨新年後的最大考驗。

西安確診緩和 未達社會面清零

另一方面在新年前後被疫情重挫的中國西安，從去年12月24日緊急封城至今，已進入全城禁足第13天。截至1月5日為止，西安累計確診人數為1788例，從先前單日確診連續8天超過百例之後，從本周一開始降回到兩位數，4日確診人數掉到35人，雖然數字緩和，但並沒有達成政府官方下達的「社會面清零」目標，而當前西安封城後的狀況仍不斷有民生惡化的消息傳出，與此同時這一波在中國復發延燒的Delta疫情，已擴及到河南省至少4個縣市，其中有120萬人的河南禹州市，也已經緊急宣布封城。

西安原先設定在1月4日要達到「社會面清零」的防疫目標，讓所有社區篩查中的「PCR結果全員陰性」，但又急又猛的疫情阻斷任務，在3日的時候就面臨重大挫敗——西安使用的健康碼APP「一碼通」在當日又突發全面當機，導致民眾無法用一碼通掃描進行核酸檢測，平台流量崩潰之下社會面清零自然宣告失敗，連帶引起中國社群網路的諷刺：

「政府說要社會面清零，這種『崩碼清零』的方式是我擠破腦袋也未曾想到的，給西安政府點個大大的讚！」

（美聯社）

（Getty Images）

到今天的1月5日上午，西安市也隨即祭出懲處，直接拔掉西安市大數據資源管理局局長劉軍，「因履職不力，停職檢查」。

除了西安之外，目前中國也陸續在浙江、河南發現本土病例，而北京與上海則分別有境外移入。河南省包括鄭州、禹州等4個城市相繼出現來源不明的本土確診，而人口120萬的禹州市，在確認有20名病例之後，1月3日也緊急宣告「人不出戶、車不上路」的封城管理。

禹州市的宣告和西安一樣來得突然，但為何看似「確診人數不高」卻直接採取封鎖措施？從西安和河南的防疫邏輯中，主要是認定當前的感染來源不明、無法釐清傳播鏈，而在即將到來的春運超大人流移動、以及北京冬奧舉辦的壓力下，才選擇「速度快又有短期效果」的全城封鎖。

無預警封城 民生承擔苦果

但反覆無預警來襲的封城禁足，在標準難以捉摸的情況下，很難預期誰會是下一個被封城的區域。儘管能收短期數字清零的效果，但相應付出的民生代價，卻也是當前西安正在面臨的苦果。

雖然西安的確診數字降回二位數，相關醫療收治量能、重症與死亡率並沒有再傳出崩潰吃緊的消息，但先前突發封鎖而造成的民生後遺症，目前已在西安內部悶燒惡化。透過中國社群如微博、微信、小紅書等平台，封城的13天以來陸續看到不少當地民眾抱怨的物資缺乏，以及為了防疫數字而採取一刀切強制隔離。面對西安的嚴峻情勢，中國國家衛健委曾光，就在4日接受媒體訪問時直接坦承：

「西安疫情是武漢封城後最嚴重的一回，希望全國人民給西安大力支持...」

曾光表示這一輪的西安慘況之所以和武漢不同，在於Delta病毒的傳播力遠比武漢當時的原始病毒來得強，而且傳播鏈是多點爆發、難以準確釐清來源和擴散去向，為了防堵隱匿性強的病毒散播，才會演變成採取「短期突擊、小區全面封閉」的方式。

（新華社）

西安政府兵荒馬亂又欠缺防疫效果的慘況，付出最大代價的是被下令全城禁足的西安民眾們。圖為1月4日晚，有網友在微博稱小姨由於核酸問題無法入院，在醫院門口等候時大出血，其8個月大的嬰兒因此流產。（取材自微博）

在西安的眾多封城觀察輿論裡，最受關注的是曾任中國「財新」調查記者、現為獨立媒體人的江雪，以一篇名為〈長安十日〉紀錄她在西安封城之下的生活觀察，也讓許多中國網友想起了當初武漢封城時作家方方的〈方方日記〉系列。

江雪紀錄從12月23日封城前夕以來的經歷，從本來「隱約感到疫情嚴重但不以為意」，到後來整個封鎖「朝著人們意想不到的方向發展」，透露西安政府兵荒馬亂又欠缺防疫效果的慘況，而付出最大代價的，是被下令全城禁足的西安民眾們。

「天天看著朋友圈，微信群，內心被各種信息轟炸。隨著管控升級，每天都有壞消息傳來：高危孕婦無法去醫院備產，腎移植後急需用藥的病人無處買藥，農民工在關門的建築工地上無法吃飯，考研學生滯留街頭挨餓……因防疫管控而引發的各種次生災害頻頻發生，再下去，並非沒有爆發人道主義災難的可能。」

「溫暖正能量」無效 網反嘲

當西安於論正在苦於民生的時候，當地政府還在透過社群網路廣發「溫暖正能量」，反覆強調西安物資充足、西安「只能勝利」、民眾堅忍抗疫又溫馨可愛的各種故事——但這一次在中國的社群輿論上，卻沒有收到一面倒的附和效果，反過來嘲諷地方政府、質疑防疫成效的聲音，儘管有若干仍被不明壓力給屏蔽消失，但並沒有完全遭到封禁。江雪在〈長安十日〉中如此質疑：

「西安只能勝利」，這是正確的大話，套話，也是空話。與之類似的，還有「我們要不惜一切代價」，這句話是不錯，但具體到每一個普通人，我們可能要想一想，在這裡，我們是「我們」，還是要必須被付出的「代價」？

事件過後，如果沒有反思，不吸取血淚教訓，忙著立功擺獎，歌功頌德，那人們的苦難只能是白白承受。