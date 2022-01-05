美單日確診破百萬 Omicron占95%…WHO：感染與死亡率脫鉤

新冠疫情嚴重，大批民眾驚恐之餘，趕去檢測站排起長隊等候檢驗。(美聯社)

美國95.4%新病例是Omicron變種病毒 所致，美國3日新增確診突破100萬例，過去一周平均確診已達50萬，雙雙創下疫情 以來全球新高，新冠住院病患近11.3萬人，直逼去年1月14萬高峰；不過，當周平均新增約1200人病歿，則低於去年同期；世界衛生組織(WHO)4日表示，Omicron影響上呼吸道，比其他病毒株造成更輕微症狀與低死亡率。

聯邦疾病防治中心(CDC)截至1日當周的新數據指出，Omicron變種病毒已占國內95.4%的新病例，Delta變種病毒則被壓縮剩下4.6%，凸顯具高傳播力的Omicron，已迅速超越並取代Delta變種病毒。

兩周前，Omicron僅占感染病例的38%。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎3日新增確診108萬2549例，而截至3日當周平均單日新增確診48萬273例，兩個數字都寫下全球最高紀錄；截至4日上午，當周平均新增確診更增至50萬1205例。

3日疫情數據是上周一的兩倍，但疫情數據創新高，部分是因為多州未在去年12月31日和假期周末回報，顯示有些人是在好幾天前，檢測出陽性結果。

美國3日當周平均單日新增約1200人病歿，低於去年節日季單日平均逾3000人病歿的數字。

根據衛生部(HHS)統計，美國染疫住院人數近11萬3000人，超越去年9月Delta變種病毒盛行時約10萬4000人的高峰，更直逼去年1月14日逾14萬2000人染疫後住院的紀錄；目前住院人數約已達去年1月高峰的八成。

HHS數據指出，疫情爆發後僅43天，染疫住院人數便超過11萬人。根據CDC統計，自2020年8月以來，美國共約有370萬人染疫住院，去年12月最後一周平均單日住院人數約為1萬3000人。

雖然多數Omicron病患症狀輕微，低比例確診者有住院風險，但由於人數龐大，仍對醫院體系造成極大負擔。

世衛4日標示，有更多證據指出，Omicron會影響確診者的上呼吸道，跟之前的病毒株相比症狀更輕微，而且Omicron在部分地區的感染率與死亡率持續「脫鉤」(decoupling)。

世衛新冠事件負責人馬哈穆德(Abdi Mahamud)表示：「更多研究指出，Omicron會感染人體上半身，但不像其他病毒株容易導致嚴重肺炎，這是好消息，但需要更多佐證。」

Omicron使新冠確診病例飆至新高，但住院和死亡率卻往往低於疫情其他階段，馬哈穆德表示：「我們現在看到病例和死亡數字持續脫鉤。」

馬哈穆德警告，Omicron具高傳染力，恐在幾周內成為多地的主流病毒，對低接種率國家的醫療體系構成威脅。