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Omicron？Delta？醫師難辨 基因檢測要1周 治療加難

編譯郭宣含／綜合4日電
面對嚴重疫情，聯邦政府加速採購及分配檢測盒。學者表示，公衛人員採用的基因檢測須近一周時間，對於要鎖定初步抗體療方的醫師顯得太遲。(Getty Images)
面對嚴重疫情，聯邦政府加速採購及分配檢測盒。學者表示，公衛人員採用的基因檢測須近一周時間，對於要鎖定初步抗體療方的醫師顯得太遲。(Getty Images)

多數醫師無法判別新冠肺炎病患身上攜帶哪種新冠病毒，恐影響治療時效；高風險病患感染Delta變種病毒後，有兩種單株抗體療法可有效降低住院與病歿率，但對Omicron病患卻幾乎不起作用，其中一種僅對第三種供應稀少的單株抗體療法有反應。

紐約時報報導，雖然官員鼓勵採用應急檢測來辨識Omicron基因排序，但專家表示，對人滿為患的大型醫療機構而言，他們無法對個別病患採用此方法篩檢。

這也造成治療新冠病患的挑戰；例如，馬里蘭州病例激增，其中Omicron病例約佔58%；但在加州等西部至大平原地區，Delta變種病毒的占比依舊高。

目前並無經批准的檢測可判別個案的變種病毒類型，不過州與其他實驗室會利用基因排序檢測，來追蹤社區變種病毒；健康系統再利用區域估計或自己的數據，來決定診所或醫院要採用哪一種抗體治療。

許多醫院認為，社區若以Delta病患居多，使用藥廠雷傑納隆(Regeneron)和禮來(Eli Lilly)的抗體療方可獲最大效益；而在Omicron病患為主的社區，則適合採用葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)和維爾生物科技公司(Vir Biotechnology)的抗體。

聯邦疾病防治中心(CDC)12月23日宣布，全美73%新增確診病例為Omicron後，聯邦官員便暫停運送雷傑納隆和禮來的抗體療法。

隨後共和黨多州領袖疾呼州內仍有Delta病患；CDC後來在12月28日下修全國Omicron病患至59%，而聯邦官員31日又恢復運送全國的各類抗體療法。

華盛頓大學醫學中心臨床病毒學實驗室副主任格雷寧格(Alex Greninger)表示，美國未來幾周要面臨比例不一的兩種變種病毒攻擊，要為個別病患量身打造療方會變得格外困難。

麻省總醫院(MGH)傳染病臨床醫師與研究員席德納(Mark Siedner)表示，公衛人員採用的基因檢測須近一周時間，對於要鎖定初步抗體療方的醫師顯得太遲，因此現在照護新冠病患格外艱辛。

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