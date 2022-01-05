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Omicron風暴恐橫掃東南州 專家憂比北部州更致命

編譯郭宣含／綜合4日電
佛州邁阿密的檢測站，民眾大排長龍。(美聯社)
佛州邁阿密的檢測站，民眾大排長龍。(美聯社)

美國即將邁入新冠肺炎疫情第三年，高傳播力的Omicron變種病毒在東北部和中大西洋州引爆疫情後，接下來恐在東南部州釀成感染風暴；南部州接種率偏低，戴口罩的人少又無疫苗接種令，恐使Omicron更容易肆虐，專家憂心南部疫情可能會比北部更致命。

根據華盛頓郵報的新冠疫情統計，佛羅里達、喬治亞、路易斯安納和密西西比等南部州，確診住院病患自聖誕節後開始劇增；隨著新冠病毒從大都會區傳播到接種率低的鄉村地區，疫情可能惡化。

喬州疫情打破紀錄，12月最後一周每三個檢測就出現近一人確診；佛州單日平均新增確診約4萬3000人，遠超過夏季Delta變種病毒高峰的2萬3000人。

費城兒童醫院的研究人員魯賓(David Rubin)預期，東南部州1月將成為全國病例激增的主因，但他也預期病例會迅速降低，一如南非和英國觀察到的Omicron疫情發展趨勢；而南部恐在夏季面臨更大的考驗，但他認為過段時間後，確診和住院人數應可減緩。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)曾表示，他不會重新考慮禁止地方口罩令，並表示「我們要邁向我們習慣的生活」。

喬州確診病例飆新高，醫院滿床速度僅次於新澤西州；喬州州長坎普(Brian Kemp)宣布將增加檢測站、部署200名國民兵到醫院和檢測站，並支出高達1億元擴編1000名醫護人力；但他反對包括要求戴口罩等控制病毒的措施，並批評亞特蘭大市最近恢復口罩令。

南部是全國接種率最低的地區，多數南部州僅約半數人口接種疫苗，低於新澤西州、紐約州和哥倫比亞特區約七成的完整接種率；阿拉巴馬、密西西比、喬州和德州的補強針接種率也名列末端。

Omicron疫情使民主黨州陸續恢復口罩令，但保守州不太可能恢復口罩令；佛州共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis)要求州議會，限制企業和地方政府實施口罩令與疫苗令的權利。

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