確診雖增但多輕症 佛奇：應聚焦住院病例

接種疫苗仍是美國主要防疫手段，圖為紐約大中央車站設置的流動疫苗站。(Getty Images)

Omicron變種病毒 迅速擴散導致美國確診案例爆增，每日新增確診案例過去兩周內成為三倍，創下平均48萬例的新高紀錄；但某些公共衛生專家指出，應把注意焦點放在染疫住院案例，現在染疫住院率並未出現相對成長。

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)2日接受美國廣播公司(ABC)訪問時便說，現在許多染疫患者症狀相對輕微或無症狀，因此要把討論重點放在染疫住院案例，而不是染疫案例總數。

哥倫比亞大學(Columbia University)ICAP全球衛生研究中心主任艾爾-薩德(Wafaa El-Sadr)也說，確診案例現在已經不是最重要的觀察數字，美國疫情 走到目前階段，尤其是新冠疫苗已經推出，關注焦點應著重於如何預防疾病、身心障礙及死亡，密切注意這幾個領域的統計數字。

確診案例大量增加，使得全美各地學校、醫院以及航空公司，紛紛因為員工染疫請病假而出現人力荒。

根據統計，美國上周平均每天有1萬4800名染疫患者住院，雖比前一周增加63%，卻較一年之前疫情高峰期平均每天1萬6500名患者染疫住院來得低，當時絕大多數美國人口都還沒接種新冠疫苗。

在染疫死亡案例方面，統計顯示，過去兩周大致維持穩定，平均每天約有1200人染疫死亡，比2021年1月間平均每天3400人染疫死亡的尖峰時期減少許多。

聯邦疾病防治中心(CDC)4日公布統計顯示，美國上周新增確診案例當中，高達95%為Omicron變種病毒感染。

CDC在4日也更新感染新冠病毒後的隔離指南說，民眾如果有病毒快篩組合且有意願檢測 ，最好的辦法是在五天隔離接近尾聲時使用。

倘若檢測結果呈現陽性，就應該繼續隔離到從出現症狀時算起的10天，如果檢測結果為陰性，隔離則可結束；但在距離出現症狀時算起屆滿10天之前，身邊有別人出入時都應該戴上口罩，不方面戴口罩的地點如餐廳、健身房則暫時避免前往，也不要與他人共同用餐。