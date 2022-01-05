CDC：打輝瑞補強針時間 縮減至5個月

為控制疫情，CDC再縮短打補強針時間，兒童打完輝瑞第二劑後，28天即可接種補強針。(Getty Images)

5-11歲免疫力弱 28天即可打

聯邦疾病防治中心(CDC )4日縮短部分新冠疫苗 補強針的接種時間建議，接種兩劑輝瑞 /BioNTech(Pfizer/BNT)疫苗後加打補強針的時間，從六個月縮減到五個月，並建議免疫力中等或低下的5歲到11歲幼童，可在接種第二劑疫苗後28天打補強針；根據目前聯邦政府的授權規定，5歲到11歲幼童現下只能接種輝瑞疫苗。

莫德納和嬌生時間不變

CDC目前未改變接種莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)補強針時間的建議；前兩劑接種莫德納疫苗者，必須等至少六個月才能接種補強針，接種單劑式嬌生疫苗者，則須至少兩個月後才能打補強針。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)3日授權輝瑞補強針，縮短完全接種成人和免疫功能不全5歲到11歲幼童的接種間隔，CDC翌日跟進更新規定；CDC疫苗顧問委員會訂5日開會，審查FDA對12歲到15歲青少年的疫苗接種建議。

傳染力極高的Omicron變種病毒以空前速度在全美擴散，當局縮短輝瑞補強針的接種時程，反映聯邦公衛機關急切企盼，擴大全美民眾補強針的覆蓋率。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)強烈呼籲，符合接種資格者打補強針，「今日的建議確保民眾可以藉由補強針獲得抵抗Omicron的保障，隨著全美病例漸增，當局必須確保最脆弱的幼童可以接種補強針，有效對抗新冠病毒。」

英：輝瑞補強針效力達75%

英國實際情況與實驗室數據顯示，輝瑞的補強針能有效增強接種者對抗Omicron的能力；英國國民保健署(NHS)上周發現，輝瑞補強針可增加接種者染疫後避免出現症狀的效能達75%；雖然兩劑疫苗仍可有效預防染疫後出現重症，但在接種第二劑後20周，避免感染Omicron出現症狀的效能僅剩10%。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，全美3日當天通報新增超過100萬例確診；約翰霍普金斯大學統計，截至4日，美國至少5701萬7371人確診、已知82萬9904人死亡。

完全接種：62.2% 補強針：34.7%

CDC 4日的數據則顯示，全美約73.8%民眾至少接種一劑疫苗，完全接種者則占62.2%，只有34.7%的人接種補強針。