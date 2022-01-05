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Omicron確診爆增 拜登：已追加1000萬份口服藥

記者張文馨／華盛頓報導
Omicron使美國單日確診人數突破百萬，拜登總統表示，已向輝瑞追加訂單。圖為去年底紐約曼哈頓一處流動疫苗接種站前面大排長龍。(美聯社)
Omicron使美國單日確診人數突破百萬，拜登總統表示，已向輝瑞追加訂單。圖為去年底紐約曼哈頓一處流動疫苗接種站前面大排長龍。(美聯社)

輝瑞：6月底、9月底前分別交付

新冠變種病毒Omicron使美國單日確診人數突破百萬，拜登總統拜登4日表示，已向製藥大廠輝瑞(Pfizer)追加訂單，盼數月內交付2000萬份的新冠口服藥物Paxlovid；輝瑞表示，拜登政府最早訂的1000萬份口服藥，可望在6月底前交貨，另外的1000萬份預定9月底前交付。

食品藥物管理局(FDA)上月22日批准Paxlovid，協助12歲以上、超過40公斤的染疫者居家治療，降低重症風險；白宮當時宣布，已購買1000萬份，1月底前可到貨26.5萬份。

拜登總統說，聯邦加採購藥品對抗新冠疫情。(美聯社)
拜登總統說，聯邦加採購藥品對抗新冠疫情。(美聯社)

但美國在新年假期結束後爆發確診潮，使狀況再度升溫，除了原先預定的1000萬份外，拜登4日聽取新冠簡報，宣布追加訂單，並稱在數月內可交貨。

「我們需要更多，這是目前我們評估可能需要的數量。」拜登說，美國訂單為全球最多，這些藥物可望顯著降低新冠患者的住院數和死亡數。

拜登總統在白宮與新冠反應小組視訊通話，反應小組包括聯邦政府負責醫藥及公衛的各單位...
拜登總統在白宮與新冠反應小組視訊通話，反應小組包括聯邦政府負責醫藥及公衛的各單位負責人。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，輝瑞得花數月提高新冠口服藥的產能；此外，根據預估，Omicron對美國的影響，預計在本月達到高峰。

這也表示，當多數口服藥送到患者手上時，變種病毒的影響力也在衰退。

輝瑞4日透過聲明表示，最早的1000萬份口服藥可望在6月底前完成交貨，剩下的1000萬份可能在9月底前交貨。

Paxlovid可望降低近9成重症率

研究結果顯示，Paxlovid被證明能有效對抗Omicron，能降低近9成的重症率和死亡率。

根據用藥建議，染疫者在出現症狀後5天內服用30錠，可出現最佳效果，有效降低重症；使用方法為，每12小時一次、每次3錠，包含兩錠抗病毒藥物以及一錠低劑量的抗愛滋病毒藥物利托那韋(Ritonavir)。

此外，拜登在白宮再度呼籲民眾，積極接種新冠疫苗和補強針，在公共場所戴上口罩，以自我保護。

拜登說，未接種疫苗者感染新冠病毒，會造成部分非必要死亡，這些族群占用醫院病床，塞滿急診室和加護病房；他說，全民都應接種疫苗，但直到目前仍有3500萬名成人未接種新冠疫苗。

「我們手上有足夠所有人使用的疫苗，包含補強針。」拜登也呼籲 ，家長讓孩子都能接種疫苗，這是保護孩子的最佳方式。

拜登也提到，美國的病毒檢測能量令人沮喪，不過持續進步中，每天都在增加更多的檢測站點，以及研擬線上預訂、免費送貨到府的病毒篩劑制度，鼓勵民眾踴躍篩檢。

拜登 疫苗 輝瑞

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