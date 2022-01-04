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克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

一年前，美國看來大有希望擊退新冠肺炎疫情，因為已迅速研發出有效的疫苗，並快馬加鞭配發給民眾施打。但為何至今，即使像美國這種先進國家，依舊擺脫不了新冠病毒的糾纏？

紐約時報專欄作家克魯曼（Paul Krugman）3日撰文指出，一部分問題出在新冠病毒「進化的創造力」，先是Delta變種的致命力震驚世人，緊接著Omicron變種的傳播力又駭人聽聞。

但克魯曼認為，更要命的是政治因素。若不是共和黨政客扯謊唆使支持者拒打疫苗，情況不會這麼嚴重。雖說許多至今未接種疫苗的人未必是共和黨鐵粉，不打疫苗也可能出自諸多考量，但不容否認政治是一大影響力。去年10月凱澤家族基金會（KFF）民調顯示，未打疫苗的受訪者中，有60%自稱是共和黨，自稱民主黨的只有17%。

克魯曼列舉出政客和右翼媒體的三大謊言，嚴重削弱了疫苗本應發揮的防護力：

謊言一、宣稱新冠病毒沒什麼大不了：

自從右翼電台節目主持人林堡（Rush Limbaugh）拿新冠肺炎與普通感冒相提並論以來，美國已有超過80萬人染疫病故，但至今這種謊言仍在流傳。例如共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）就以「完整接種疫苗者感染後的住院率相對少數」為由，把Omicron激起的反應斥之為「不理性的歇斯底里」。但他略過不提的是，KFF調查顯示，數百萬名未接種疫苗的共和黨人士自稱「不擔心」感染新冠肺炎，殊不知自己因為未打疫苗而更該擔心。

謊言二、宣稱疫苗打了也沒效：

眾議院司法委員會共和黨團推文寫道：「假如打加強劑有效，為什麼打了卻沒作用？」

他們批評的是Omicron造成許多「突破性感染」，以致一些人即使已接種疫苗仍染疫。但他們忽略了一個事實：諸多證據證明 ，打了疫苗的民眾即使仍染疫，住院甚或死亡病例遠低於未接種疫苗者。

謊言三、宣稱不打疫苗是為捍衛自由，接種與否應視為個人選擇：

德州州長艾伯特（Greg Abbott）的政府就憑這點，作為提起訴訟、設法攔阻聯邦疫苗強制令的論點。但艾伯特政府卻同時籲請聯邦政府伸援，協助疫苗接種率奇低（一部分因素正是艾伯特阻止民間企業強制員工打疫苗）的德州因應病例暴增。

共和黨上述說法除了與事實不符外，往往也自相矛盾。舉例，他們說：「因為有疫苗，我們可忽略新冠肺炎，反正疫苗打了也沒效。」「接種疫苗是個人選擇，但告知民眾作明智抉擇所需的資訊，是蔑視他們的尊嚴。」「接種疫苗是捍衛自由和自由市場，但這種自由不包括民間企業保護員工和顧客的權利。」

共和黨政客和右翼媒體為何散播這些謬論，阻撓接種疫苗？克魯曼指出，重點不在於共和黨提不出前後一貫的論述，重點在於「成功的疫苗接種計畫將是拜登政府的一大勝利」，所以運用反疫苗策略干擾拜登政府抗疫，再把未能終結疫情歸咎於拜登。從拜登民調數字可見，共和黨這種策略的確發揮了政治效果，但卻犧牲了他們支持者的性命。

疫苗 共和黨 拜登

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