蘋果市值一度衝破3兆創全球首例 相當於英國GDP

庫克領導的蘋果公司市值3日首度達到全球第一的3兆元。(歐新社)

蘋果 (Apple)3日盤中股價 一度衝到每股182.856元以上，讓市值一度突破3兆元，為全世界首間達到此里程碑的公司；自2020年3月股市崩盤以來，蘋果市值增加近2兆元，顯示其在新冠疫情期間驚人的增長速度。

雖然蘋果股價當天回檔，以每股182.01元作收，但漲幅仍達2.5%，且其接近3兆美元的市值仍是驚人的，因為其市值代表，如果有人能把以下14間公司發行的股票全部買下來，他仍然無法收購一間蘋果公司的全部股份。

這14間公司為：AT&T、波音(Boeing)、可口可樂 (Coca-Cola)、康卡斯特(Comcast)、迪士尼(Disney)、埃克森美孚(Exxon Mobil)、福特(Ford)、高盛(Goldman Sachs)、IBM、麥當勞(McDonald's)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、網飛(Netflix)、耐吉(Nike)、沃爾瑪(Walmart)。

蘋果的市值3兆元，也比包括比特幣在內，全球所有加密貨幣的總價值還要高；就算將全世界所有上市公司市值加總起來，蘋果的占比仍高達3.3%；若將其換算成國內生產總值(GDP)，蘋果可與英國及印度平起平坐；事實上，蘋果僅一年的營收就高達3660億元，換算成GDP就已經與香港或以色列差不多。

蘋果的市值在2018年8月突破1兆元，為首間達到此里程碑的美國公司，2020年3月股市崩盤時，股價一度滑落至接近2018年高點的水準；但也從那時開始，蘋果的股價一飛沖天，當年度8月市值已突破2兆元；2021年初迄今，蘋果股價上漲41%，市值增加1兆元至3兆元只耗費16個月。

在蘋果之後，微軟(Microsoft)的市值略高於2.5兆元，Google母公司Alphabet及沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)的市值接近2兆元，亞馬遜(Amazon)為略高於1.7兆元。

金融街普遍認為，蘋果目前的市值屬「合理」，沒有高估亦無低估，但市值前景看法不一；一些觀點認為，隨著市場飽和、監管趨嚴，蘋果的成長將會受限；但另一些觀點認為，當前電動車、5G、虛擬實境(VR)、人工智慧(AI)等前瞻技術大行其道，都是蘋果可望大有可為之處。