我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

蘋果市值一度衝破3兆創全球首例 相當於英國GDP

編譯洪毅╱綜合3日電
庫克領導的蘋果公司市值3日首度達到全球第一的3兆元。(歐新社)
庫克領導的蘋果公司市值3日首度達到全球第一的3兆元。(歐新社)

蘋果(Apple)3日盤中股價一度衝到每股182.856元以上，讓市值一度突破3兆元，為全世界首間達到此里程碑的公司；自2020年3月股市崩盤以來，蘋果市值增加近2兆元，顯示其在新冠疫情期間驚人的增長速度。

雖然蘋果股價當天回檔，以每股182.01元作收，但漲幅仍達2.5%，且其接近3兆美元的市值仍是驚人的，因為其市值代表，如果有人能把以下14間公司發行的股票全部買下來，他仍然無法收購一間蘋果公司的全部股份。

這14間公司為：AT&T、波音(Boeing)、可口可樂(Coca-Cola)、康卡斯特(Comcast)、迪士尼(Disney)、埃克森美孚(Exxon Mobil)、福特(Ford)、高盛(Goldman Sachs)、IBM、麥當勞(McDonald's)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、網飛(Netflix)、耐吉(Nike)、沃爾瑪(Walmart)。

蘋果的市值3兆元，也比包括比特幣在內，全球所有加密貨幣的總價值還要高；就算將全世界所有上市公司市值加總起來，蘋果的占比仍高達3.3%；若將其換算成國內生產總值(GDP)，蘋果可與英國及印度平起平坐；事實上，蘋果僅一年的營收就高達3660億元，換算成GDP就已經與香港或以色列差不多。

蘋果的市值在2018年8月突破1兆元，為首間達到此里程碑的美國公司，2020年3月股市崩盤時，股價一度滑落至接近2018年高點的水準；但也從那時開始，蘋果的股價一飛沖天，當年度8月市值已突破2兆元；2021年初迄今，蘋果股價上漲41%，市值增加1兆元至3兆元只耗費16個月。

在蘋果之後，微軟(Microsoft)的市值略高於2.5兆元，Google母公司Alphabet及沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)的市值接近2兆元，亞馬遜(Amazon)為略高於1.7兆元。

金融街普遍認為，蘋果目前的市值屬「合理」，沒有高估亦無低估，但市值前景看法不一；一些觀點認為，隨著市場飽和、監管趨嚴，蘋果的成長將會受限；但另一些觀點認為，當前電動車、5G、虛擬實境(VR)、人工智慧(AI)等前瞻技術大行其道，都是蘋果可望大有可為之處。

蘋果 股價 可口可樂

上一則

荷姆斯從神壇摔落 還有2女性崛起改變科技界

下一則

重啟遠距教學或乾脆延後開學？學校、家長談不攏

延伸閱讀

與蘋果拚場 三星推699元起跳的S21低階手機

與蘋果拚場 三星推699元起跳的S21低階手機

全球首家 蘋果市值一度破3兆美元 僅花16個月就增1兆

全球首家 蘋果市值一度破3兆美元 僅花16個月就增1兆
Omicron席捲英國 公部門恐有多達25%員工無法上班

Omicron席捲英國 公部門恐有多達25%員工無法上班
元宇宙商機大爆發 台鏈營運護身符

元宇宙商機大爆發 台鏈營運護身符

熱門新聞

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

2022-01-01 21:38
紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

2021-12-29 08:15
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

2022-01-01 13:30
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高