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肉價年漲16% 拜登見農民、撥10億補助促壓低價格

編譯孫梁／綜合3日電
拜登總統3日在白宮與自耕農及農場員工，舉行視訊會議，瞭解市場肉價，增加市場競爭。(美聯社)
拜登總統3日在白宮與自耕農及農場員工，舉行視訊會議，瞭解市場肉價，增加市場競爭。(美聯社)

拜登總統3日以視訊會晤農牧場主，宣布將撥出10億元補助獨立肉商，討論通過競爭降低肉價，和加強肉類市場價格的透明度；拜登表示：「沒有競爭的資本主義就是剝削，沒有價格透明就不是真正的自由市場。」

過去12個月的消費物價上漲6.8%，為39年最高，其中肉價上漲16%，牛肉漲價20.9%，拜登下令農業部調查肉類行業是否違反1921年的公平競爭和保護消費者法，司法部將聯合農業部對反競爭的行為展開執法，提高肉類市場的透明度，以顯示政府抑制物價的決心。

拜登表示，第一家庭也受到高物價的波及，第一夫人2日與親友談起，買一磅漢堡肉現在要五元，而疫情前不到四元。

拜登政府將遏制肉價的重點放在肉類加工產業，全國四大加工廠出產的肉類，控制全國牛肉市場的85%、雞肉市場的54%和豬肉市場的70%。拜登表示，政府準備從疫情紓困金中撥出10億元，幫助獨立肉商擴大生產，包括培訓工人和改善工作環境，政府還將發布肉類包裝和商標的新規定，要求產品均註明「美國產」。

但拜登政府加強對食品行業的監管受到部分行業組織的抵制，美國商會副會長布萊德利(Neil Bradley)表示，肉價上漲是疫情、能源價格上漲和人工成本高造成的，而不是產業結構，政府監管是政治動機而不是經濟手段，政府干預將加劇供應緊張，促使物價更高。

全國養雞理事會會長布朗(Mike Brown)表示，面對經濟受到物價上漲的嚴峻挑戰，拜登政府是把食品行業當做替罪羊。

但也有的行業組織支持政府的舉措；美國農場局聯合會會長杜瓦爾(Zippy Duvall)表示：「農牧場主得到的錢少，而美國家庭卻面臨肉價升高，必須從根本上重視和解決，如今政府鼓勵我們與國會兩黨合作，以緩解牛肉市場面臨的價格高漲問題。」

拜登 疫情 農業部

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