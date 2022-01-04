左傾？波洛西明年或退休 民主黨路線之爭將白熱化

現任國會眾議長波洛西，即將退休。圖為波洛西去年12月主持每周記者會。(路透)

眾院 議長波洛西 (Nancy Pelosi)明年可能退休，民主黨 眾議員準備面臨領導層地震，迎接「後波洛西」時代；這可能賦予新世代議員更多元的權力，但也會加劇黨團前進方向與追尋政策的緊張情勢。

華盛頓郵報報導，波洛西領導眾院民主黨長達19年，期間經歷布希前總統(George W. Bush)結束伊拉克戰爭、歐巴馬前總統的健康照護法案、兩度彈劾川普前總統，並護航拜登總統的法案通過民主黨僅占些微多數優勢的眾院。

眾院民主黨黨團主席、紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)可望成為民主黨下屆領袖，但權力之爭正要開始，而由誰領導民主黨前進，可能讓各黨團的意識形態之爭白熱化。

眾院民主黨黨團主席、紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯。（路透）

無論是誰繼承波洛西的功業，都會面臨日益嚴重的辯論，攸關民主黨是否將成為激進左派政黨，或是中間偏左聯盟，吸引更多受民粹主義和共和黨國族意識形態所困擾的選民。

這項爭議已可在拜登近日的社會福利、健康照護與氣候變遷開支法案主要議題中見到端倪，自由派與中間派議員激烈交鋒，辯論民主黨能否實現對選民的承諾。

相關辯論只會更加激烈，自由派的加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)表示，「我們希望領導階層能夠協調黨內抱持各種意識形態的黨團，致力傾聽所有觀點，協助推動在參院或眾院卡關的議程，同時具備議員需要為公眾達成的大膽願景。」

羅康納說：「無論是誰接續波洛西，我希望此人可以採納進步派的立場，並聽取其他黨團的意見，促成黨內共識。」

現任國會眾議長波洛西，即將退休。圖為波洛西去年12月主持每周記者會。(路透)

波洛西仍在黨內受敬重，但華郵採訪數十位民主黨議員的結果發現，各意識形態與少數族群黨團都已明確暗示，民主黨準備擺脫八、九十歲「老警衛」看門的狀態，部分議員希望波洛西的繼任者能像她一樣手腕強硬，但也有人希望權力可以去中心化。

中間派的眾議員施耐德(Brad Schneider)說：「希望繼任人選可以團結政黨，就像波洛西所言，『多元是我們的力量，團結是我們的權力』，我希望有人可以維持黨內團結。」

眾院進步派黨團主席賈亞帕(Pramila Jayapal)則表示，「我認為集大權的方式長期以來運作良好，但我也認為匯聚各黨團內部意見，接受去中心化的領導階層的時候到了。」