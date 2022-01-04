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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

滴血吸金騙局 荷姆斯罪成…漏洞百出 柯林頓、季辛吉都曾背書

記者顏伶如／綜合報導
被控詐騙的驗血公司創辦人荷姆斯，3日經陪審團裁定罪名成立。(美聯社)
被控詐騙的驗血公司創辦人荷姆斯，3日經陪審團裁定罪名成立。(美聯社)

轟動矽谷的科技美女吸金騙局判決出爐，Theranos生化新創公司前任執行長伊莉莎白‧荷姆斯(Elizabeth Holmes)遭控在2010年至2015年間詐騙、密謀犯罪等四項罪名，3日遭陪審團裁定罪名成立，每項罪名最高都面臨20年有期徒刑。

美聯社報導，在11項聯邦控罪中，荷姆斯另外四項重罪獲判無罪，還有三項罪名讓陪審團成員則陷入僵局(deadlocked)。

加州北區聯邦區域法院法官戴維拉(Edward Davila)在庭上一一詢問陪審團成員投票結果時，坐在被告席的37歲荷姆斯不時低下頭，判決公布時臉上並無表情；相較之下，荷姆斯的丈夫艾凡斯(Billy Evans)一開始表現略為焦躁，但判決出爐時則顯得冷靜。

荷姆斯與艾凡斯飯店(Evans Hotels)小開艾凡斯2019年秘密結婚，兩人育有一子。

戴維拉離席與陪審團員單獨會晤之後，荷姆斯起身與父母及艾凡斯擁抱，後來便與辯護律師團一同離開；29歲的艾凡斯後來出現在法院走廊時，神情激動。

名校出身、白手起家的荷姆斯一度是備受矚目的年輕女企業家，聲稱研發成功顛覆醫學界驗血檢測的頂尖技術，只要從病患指尖採集一小滴血，便可準確測出數百種數值，為醫學界帶來革新。

然而，根據檢方調查，荷姆斯的驗血技術漏洞百出，卻欺騙許多投資人重金投資，公司帳面價值曾達45億元。

2003年，19歲的荷姆斯為了創立驗血公司，從史丹福大學(Stanford University)休學；荷姆斯聲稱，一滴血檢測方式不但作法更人道，也更方便、便宜，在全美各地連鎖藥局華格林(Walgreens)、喜互惠超市( Safeway)分店都能使用。

Theranos公司剛成立便募得9億元，投資者不乏億萬富豪，例如媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch、甲骨文公司(Oracle)共同創辦人艾利森(Larry Ellison)等；前總統柯林頓、前國務卿季辛吉、舒茲也都曾替荷姆斯背書。

Theranos公司表面風光，一滴血驗血結果卻出現嚴重誤差，使得公司必須私下仰賴傳統驗血方式進行檢測；荷姆斯自創業起就面對公司多位創業夥伴陸續質疑，但她除了否認並強力壓制外，甚至立刻開除質疑者。

全案審理期間，檢方也提供證據顯示，荷姆斯曾經說謊，佯稱已與輝瑞(Pfizer)等大型藥廠及美國軍方簽約。

2015年，華爾街日報(WSJ)報導揭露Theranos公司內幕，主管機關稽查Theranos檢驗室則發現一滴血技術只是虛有其表，荷姆斯的神話終於瓦解。

檢測 投資 加州

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