散布疫苗致死謊言 共和黨眾議員格林推特帳號永久停用

遭到推特永久封鎖帳戶的國會眾議員格林。(美聯社)

社群網站推特 2日宣布，將永久被停用共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)的私人推特帳號；推特指，因格林多次違反平台使用規範，散布與新冠肺炎有關的不實訊息；對此格林透過加密通訊軟體Telegram回擊，稱推特是「美國的敵人」。

「推特是美國的敵人，顯然他們無法接受事實，」格林在Telegram上回應：「沒有關係，我會用實際行動告訴美國人，我們不需要他們，是時候打倒我們的敵人了。社群媒體無法阻止真相的傳播，科技巨頭亦是如此，更不要說是支持共產主義的民主黨。我將和人民站在一起，我們會戰勝這一切。」

推特在今年3月推出「三振機制」，透過人工智慧系統過濾平台上有關可能誤導民眾對新冠病毒認知的貼文；若違反規定二或三次，其帳號就會被停用12個小時，四次則停用一周，五次或以上就可能被永久停用。

格林帳號被禁後，以Telegram發文解釋，她指控由官方主導的「研發疫苗 回報系統」(Vaccine Adverse Event Reporting System，簡稱VAERS)數據不實，並形容推特的作為是嚴重違反「美國的價值」。

格林最後一次在推特發文是1日，她誣指「新冠疫苗造成極為多數的人死亡」，也是她的第五次違規；上次違規是在去年8月，她推文怒斥新冠疫苗「並未減緩病毒傳播，且不該獲得當局的批准使用」。

先前推特就曾禁止格林的私人帳號@mtgreenee發文，從12小時到一周，如今將為永久禁用，不過她的公開帳號@RepMTG並不受到影響。

此外，格林過去也曾為一些帶有種族歧視的言論和陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)的發文，包括川普支持者宣稱的2020年選舉結果遭竊等不實說法，表示支持。

去年2月參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)曾形容格林支持陰謀論和她「瘋狂的謊言」，有如「共和黨內的毒瘤」；同月以民主黨為多數的眾議院決定將她逐出教育和勞工委員會，以及預算委員會。