我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

領先全球 以色列60歲以上開打第4劑新冠疫苗

編譯柯立偉╱綜合2日電
以色列當局2日宣布對60歲以上的人施打第四針輝瑞補強疫苗，成為第一個打第四針的國家。 (美聯社)
以色列當局2日宣布對60歲以上的人施打第四針輝瑞補強疫苗，成為第一個打第四針的國家。 (美聯社)

以色列總理班奈特(Naftali Bennett)2日正式宣布針對60歲以上民眾接種第四劑疫苗，以對抗Omicron變種病毒，成為全球首個向民眾開放第四劑疫苗的國家，現在該國60歲以上民眾、住在療養院者及工作人員、醫護人員均能接種。

班奈特2日表示，數據表明去年8月接種第三劑補強針的民眾，體內抗體已有減弱跡象，考量到Omicron變種病毒的極高傳播率，衛生當局已決定擴大疫苗接種。他說：「如果我們希望盡速恢復與全球各國的交往，就必須正視目前手中的問題，並採取果斷的行動。」

事實上，雖然以色列的確診病例數確實有攀升的跡象，上周每日確診超過5000例，但仍遠低於疫苗問世以前的高峰期，而且由於疫苗覆蓋率高，染疫人口也鮮少演化成重症。

另一方面，目前全球的公衛危機除了貌似永不停歇的新冠疫情外，還有年年冬季都會爆發的流感病毒。同樣是在以色列，特拉維夫當局指出，以色列出現全球第一起同時感染新冠及流感病毒的病例，暫時命名為「Flurona」。

全球首位「Flurona」的病患是一名孕婦，上月30日到佩塔蒂克法市(Petah Tikva)的拉賓醫學中心檢查時，被驗出同時感染新冠和流感，由於她只有輕微症狀，預計6日就能出院；以色列衛生官員正在研究「Flurona」是否會引起更嚴重的症狀。

這名未接種新冠疫苗的孕婦是「有病歷記錄」的首例混合感染案例，但醫師警告， 以色列可能已經有更多雙重感染病例；婦產科專家維茲尼瑟(Arnon Vizhnitser)指出，新冠肺炎和流感是同一種疾病，同樣是由病毒引起，會攻擊患者的上呼吸道導致呼吸困難；他說：「現在感染流感的孕婦愈來愈多，發燒的產婦生產，肯定是一大挑戰，尤其是不確定她們是感染新冠還是流感」。

疫苗 流感 以色列

上一則

散布疫苗致死謊言 共和黨眾議員格林推特帳號永久停用

下一則

新冠檢測預約爆滿 愈來愈難在國際航班登機前取得結果

延伸閱讀

以色列疫情加劇 60歲以上民眾與醫護要打第4劑

以色列疫情加劇 60歲以上民眾與醫護要打第4劑
因禍得福？以色列官員：Omicron或使以國達成群體免疫

因禍得福？以色列官員：Omicron或使以國達成群體免疫
全球首例Flurona 以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒

全球首例Flurona 以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒
以色列斥資補強猶太區建設 戈蘭高地屯民擬增1倍

以色列斥資補強猶太區建設 戈蘭高地屯民擬增1倍

熱門新聞

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

2022-01-01 21:38
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

2021-12-26 12:17
紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

2021-12-29 08:15
長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

2022-01-01 13:30
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53

超人氣

更多 >
他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」

他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結