領先全球 以色列60歲以上開打第4劑新冠疫苗

以色列當局2日宣布對60歲以上的人施打第四針輝瑞補強疫苗，成為第一個打第四針的國家。 (美聯社)

以色列 總理班奈特(Naftali Bennett)2日正式宣布針對60歲以上民眾接種第四劑疫苗 ，以對抗Omicron變種病毒，成為全球首個向民眾開放第四劑疫苗的國家，現在該國60歲以上民眾、住在療養院者及工作人員、醫護人員均能接種。

班奈特2日表示，數據表明去年8月接種第三劑補強針的民眾，體內抗體已有減弱跡象，考量到Omicron變種病毒的極高傳播率，衛生當局已決定擴大疫苗接種。他說：「如果我們希望盡速恢復與全球各國的交往，就必須正視目前手中的問題，並採取果斷的行動。」

事實上，雖然以色列的確診病例數確實有攀升的跡象，上周每日確診超過5000例，但仍遠低於疫苗問世以前的高峰期，而且由於疫苗覆蓋率高，染疫人口也鮮少演化成重症。

另一方面，目前全球的公衛危機除了貌似永不停歇的新冠疫情外，還有年年冬季都會爆發的流感 病毒。同樣是在以色列，特拉維夫當局指出，以色列出現全球第一起同時感染新冠及流感病毒的病例，暫時命名為「Flurona」。

全球首位「Flurona」的病患是一名孕婦，上月30日到佩塔蒂克法市(Petah Tikva)的拉賓醫學中心檢查時，被驗出同時感染新冠和流感，由於她只有輕微症狀，預計6日就能出院；以色列衛生官員正在研究「Flurona」是否會引起更嚴重的症狀。

這名未接種新冠疫苗的孕婦是「有病歷記錄」的首例混合感染案例，但醫師警告， 以色列可能已經有更多雙重感染病例；婦產科專家維茲尼瑟(Arnon Vizhnitser)指出，新冠肺炎和流感是同一種疾病，同樣是由病毒引起，會攻擊患者的上呼吸道導致呼吸困難；他說：「現在感染流感的孕婦愈來愈多，發燒的產婦生產，肯定是一大挑戰，尤其是不確定她們是感染新冠還是流感」。