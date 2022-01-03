新冠檢測預約爆滿 愈來愈難在國際航班登機前取得結果

國際航班旅客愈來愈難找到能在班機起飛前取得新冠病毒陰性篩檢 結果的檢測 站，有時來不及取得檢測報告，只好延後行程並更改航班。

紐約內容創作者克莉絲汀‧伊(Christine Yi)與擔任餐廳行政主廚的男友崔希(James Tracey)原訂飛往加勒比海島大開曼(Grand Cayman)共度聖誕，開曼群島要求入境旅客出示登機前24小時的新冠檢測陰性證明

克莉絲汀和崔希24日搭機，他們預約紐約大學朗格尼醫學中心23日的核酸檢測；她在23日傍晚收到陰性證明，崔希的檢測則在做完34小時後才送達，他錯過原航班，得付150元變更機票，多等兩小時的抗原快篩，以及來回機場的車費。

紐約時報報導，頻繁檢測、接種疫苗和戴口罩，成為假期季節回歸疫前正常的關鍵，但對國際航班旅客而言，比起及時取的檢測結果，尋找檢測站逐漸變得更困難，各檢測站預約爆滿，隨到隨檢的快篩站要等數小時；就算能受檢，也不保證登機前可取得結果。

此外，各國入境所要求的檢測規定，隨疫情 發展更新，可能從登機前72小時的陰性證明縮減至24小時。

檢測向來是疫情痛點之一；紐時指出，美國的檢測基本上供不應求。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准的居家新冠檢測需求驟增，藥局缺貨，網購到貨時間延後；然而，除非居家檢測結果經過專業醫師背書，否則不能用作國際航班篩檢證明，只能當作親友聚會前的預防措施。

亞培藥廠(Abbott)開發快篩試劑BinaxNOW，亞培發言人說：「我們看到民眾對BinaxNOW的空前需求，藥廠做好後會盡快出貨。」

加州棕櫚泉旅遊顧問艾利‧皮爾斯(Alle Pierce)建議旅客率先透過主治醫師預約檢測，並擬好萬一無法及時取得檢測結果的備案，例如第二次預約或直接去隨時可檢測的診所。

不過，皮爾斯提醒旅客要有心理準備，想迅速取得篩檢結果，可能要多付點錢。