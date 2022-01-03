打了補強針 防長仍確診 病例暴增 佛奇轉彎：5天隔離+檢陰

已打完補強針，完全接種的國防部長奧斯丁2日晚確診。(美聯社)

白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)2日建議，聯邦疾病防治中心(CDC)的確診及接觸隔離政策縮短為五天後，必須篩檢呈陰性才能解除隔離。全美平均七天確診病例已達40萬2998例；已接種補強針的國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)2日證實染疫，所幸症狀輕微，居家隔離。

佛州14天病例增948% 全美2500航班取消

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，佛羅里達州過去14天新增確診增幅為948%，全美只有緬因州在這兩周內的確診數減少，降幅約23%；假期進入尾聲，疫情 缺工和天候因素打亂空中交通，2日全美逾2500架航班取消，全球逾4000趟航班取消。

奧斯丁染疫 上月21日才與拜登會面

防長奧斯丁2日透過電郵發表聲明，表示他接受新冠病毒篩檢呈現陽性，所幸症狀輕微，目前在家隔離。

奧斯丁在電郵中表示：「醫生清楚告訴我，我完全接種且在10月初接種補強針，讓染疫症狀更輕微，我很感激。」

奧斯丁上次與拜登總統會面是在上月21日，當時奧斯丁還沒有出現症狀。

白宮最高防疫顧問佛奇2日表示正考慮修改隔離規定，五天隔離，需要陰檢才算完成隔離。(美聯社)

白宮最高防疫顧問佛奇2日表示正考慮修改隔離規定，五天隔離，需要陰檢才算完成隔離。圖為上月底華府一位民眾接受新冠篩檢。(Getty Images)

白宮最高防疫顧問佛奇2日表示正考慮修改隔離規定，五天隔離，需要陰檢才算完成隔離。圖為上月底西雅圖民眾接受補強針。(美聯社)

病例飆漲 5天隔離期引發疑慮

佛奇2日接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)訪問時，針對CDC日前宣布無症狀或未發燒確診者的隔離期減半至五日的政策表示，「隔離對象未在這五天內接受篩檢，恐引發疑慮，我們正在討論，CDC深諳可能引發民眾反彈，檢測只是選項之一，我相信CDC過幾天會再公布新作法。」

佛奇這番說法成為新冠肺炎防疫與隔離政策的最新翻轉例證，在確診病例隨著Omicron變種病毒迅速擴散而增加之際，民眾對於隔離檢測措施感到困惑。

7天確診40萬例 預期疫情將在1月中再攀高峰

專家預期，美國疫情會在1月中旬再次攀上高峰，同時冀望美國疫情會如率先發現Omicron毒株的南非一樣，來得快、去得也快。

JHU數據顯示，美國2日新增11萬5984例確診，280人病歿；佛奇表示，全美七天平均新增病例2日為40萬2998例。

唯一佳音 緬因確診病例降23%

有線電視新聞網(CNN)分析JHU過去14天的疫情數據發現，佛州新增確診增加948%為疫情熱點，新墨西哥州疫情穩定，維持約5%的增幅，緬因州則是美國本土唯一疫情減緩的州，降幅約23%。

年假最後一天的2日，全美各大機場因為疫情造成人手短缺與暴風雪延遲，再度取消2000多航班，機場秩序大亂。圖為猶他州鹽湖城市國際機場候機旅客。(美聯社)

受到疫情缺工和芝加哥暴風雪因素影響，追蹤航班資訊的FlightAware數據顯示，全美2日逾2500趟次班機取消，全球逾4000架班機取消；美國連續第二天取消逾2500個航班，這讓總取消航班自上月24日以來增至逾1萬5000次，影響假期搭機旅客。