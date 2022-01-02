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德州聯邦地院擋下拜登口罩疫苗令 州長慶「勝利」

編譯柯立偉／綜合1日電
德州聯邦法官擋下了拜登政府的口罩及強制接種令，州長艾伯特宣稱勝利。圖為休士頓市的一家餐館提醒食客要戴口罩。(路透)
德州聯邦法官擋下了拜登政府的口罩及強制接種令，州長艾伯特宣稱勝利。圖為休士頓市的一家餐館提醒食客要戴口罩。(路透)

拜登總統簽署行政命令，強制兩歲以上兒童出門戴口罩及托兒所工作人員接種疫苗，遭多州強硬抵制；德州檢察長帕克斯頓 (Ken Paxton)為此入稟法院，日前聯邦地院裁定，行政權的政府未經立法權的國會審議前，無權實施口罩及疫苗強制令，德州州長艾伯特(Greg Abbott)獲悉後在推特(Twitter)上慶祝勝利，稱「德州再次擊敗拜登」。

聯邦地方法院承審法官亨德里克斯(James Hendrix)在裁定書中表示：「總統無權在沒有國會授權的情況下實施任何強制措施，此等違反行政程序法的強制令與幾乎所有憲法學說相悖。」

檢察長帕克斯頓獲悉結果後，在推特上宣傳他的此項政績，直呼法院的裁定是「德州父母的勝利」；他說：「我提出全國首個反制強制令的訴訟案，並在法院獲得勝訴判決；這場勝利是『民主的勝利』，戴不戴口罩、打不打疫苗的權利應屬於父母而非政府。」

事實上，除德州外，幾乎所有共和黨執政的州都提出了類似的訴訟，反制他們所謂拜登政府「侵犯人權」的強制措施；目前訴訟正在進行中的州包含阿拉巴馬、阿拉斯加、阿肯色、亞利桑那、佛羅里達、喬治亞、印第安納、愛阿華、堪薩斯、肯塔基、路易斯安那、密西西比、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、北達科他、俄亥俄、奧克拉荷馬、南卡羅來納、南達科他、田納西、猶他、西維吉尼亞與懷俄明。

路易斯安那州檢察長蘭德瑞(Jeff Landry)也說：「過去兩年以來，父母們已夠困難的了，實在不需要政府再來指手畫腳；我已經成功阻止了拜登政府許多干預人民自由的措施，將來也將繼續努力，為幼兒和幼教老師爭取他們應得的權利。」

不過，這些州的確診人數也居高不下；如德州確診數從上月27日的5萬3000例暴增到上月31日的16萬5000例；而東北地區雖然因Omicron變種病毒而致染疫人數明顯增加，但不像南部等堅決不戴口罩的各州確診人數倍數成長。

德州聯邦法官擋下了拜登政府的口罩及強制接種令，州長艾伯特宣稱勝利。(美聯社)
德州聯邦法官擋下了拜登政府的口罩及強制接種令，州長艾伯特宣稱勝利。(美聯社)

德州 拜登 口罩

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