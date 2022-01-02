我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

顧客永遠是對的？疫情邁入第三年 消費者益發易怒失控

記者胡玉立／綜合報導

新冠疫情進入第三年、Omicron變種病毒席捲全國，壞消息不斷，社會充斥著諸事不確定氛圍，消費者失控憤怒的情緒益發明顯；必須面向消費者大眾的行業正被迫重新思考「顧客永遠是對的」的舊有信條。

「本來很好的人一旦刻薄起來，會變得更刻薄，」在威斯康辛州非營利貿易協會工作的米勒(Sue Miller)指出，「他們不再說：『我覺得這樣不太方便』，而是說：『你到底在搞什麼鬼？』人們刻薄的程度已大不相同。」

許多工作場所的員工現在被迫同時扮演「治療師」、「警察」、「解決衝突的談判者」，各公司行號經理則不得不扮演「保鏢」來保護他們的員工。

這一切並非想像，實際行為其實更糟；一項在疫情期間針對1000名成年人進行的研究顯示，48%成年人表示，2020年11月他們預計大選後的美國文明程度會改善；但到了8月，預期會改善者降至30%，只有39%認為整個美國的語氣是文明的；研究還發現，不用與客戶互動的人，比需要與客戶互動的人快樂。

美世 (Mercer) 諮詢公司美國轉型負責人斯威夫特 (Melissa Swift)表示，部分問題在於期望與現實「脫節」；她說，疫情開始前，消費者被「無摩擦經濟」(frictionless economy)概念吸引，以為自己可以得到任何想要的東西，但實際情況並非如此；「人們的憤怒無處發洩，侍者、空服員成了人們自以為有權得到一切卻未能得到的代罪羊」。

最明顯出現消費者失控大怒的場景，就是飛機和餐館，顧客常對員工短缺、價格上漲、疫苗接種等要求表示不滿；但大多數不良消費者行為是以不文明的方式呈現；「顧客變得咄咄逼人、不耐煩」，在麻州一家連鎖家居用品店工作的卡多納 (Annabelle Cardona) ，最近才和顧客為了測量窗戶尺寸問題，發生衝突；以前會為了這種互動哭泣的卡多納說：「現在我已經麻木了。我不哭了，而是對人感到非常悲觀並直接判定好壞。」

全國各地工人都提到類似情事：當消費者得不到想要的產品時扭頭就走，不顧供應鏈中斷的現狀，只怪店家延遲交貨，客戶情緒擔心焦慮，以至於最小的事都會讓他們陷入歇斯底里的混亂狀態。

疫情 警察 變種病毒

上一則

2022聯邦時薪仍維持7.25元 13年不變史上最長

下一則

德州聯邦地院擋下拜登口罩疫苗令 州長慶「勝利」

延伸閱讀

Omicron跨年日28州增44萬確診 歲末再創紀錄

Omicron跨年日28州增44萬確診 歲末再創紀錄
亞當斯上任首日 乘地鐵上班 承諾帶領紐約擺脫疫情

亞當斯上任首日 乘地鐵上班 承諾帶領紐約擺脫疫情
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
紐約康尼島冬泳疫後回歸 陰雨天不擋民眾熱情

紐約康尼島冬泳疫後回歸 陰雨天不擋民眾熱情

熱門新聞

專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

2021-12-26 12:17
紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

2021-12-29 08:15
研究發現，造成新冠肺炎的冠狀病毒SARS-CoV-2可在幾天內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體的幾乎所有器官系統，而且可能持續好幾個月。路透

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

2021-12-26 08:01
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

2021-12-27 02:28

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪