顧客永遠是對的？疫情邁入第三年 消費者益發易怒失控

新冠疫情 進入第三年、Omicron變種病毒 席捲全國，壞消息不斷，社會充斥著諸事不確定氛圍，消費者失控憤怒的情緒益發明顯；必須面向消費者大眾的行業正被迫重新思考「顧客永遠是對的」的舊有信條。

「本來很好的人一旦刻薄起來，會變得更刻薄，」在威斯康辛州非營利貿易協會工作的米勒(Sue Miller)指出，「他們不再說：『我覺得這樣不太方便』，而是說：『你到底在搞什麼鬼？』人們刻薄的程度已大不相同。」

許多工作場所的員工現在被迫同時扮演「治療師」、「警察 」、「解決衝突的談判者」，各公司行號經理則不得不扮演「保鏢」來保護他們的員工。

這一切並非想像，實際行為其實更糟；一項在疫情期間針對1000名成年人進行的研究顯示，48%成年人表示，2020年11月他們預計大選後的美國文明程度會改善；但到了8月，預期會改善者降至30%，只有39%認為整個美國的語氣是文明的；研究還發現，不用與客戶互動的人，比需要與客戶互動的人快樂。

美世 (Mercer) 諮詢公司美國轉型負責人斯威夫特 (Melissa Swift)表示，部分問題在於期望與現實「脫節」；她說，疫情開始前，消費者被「無摩擦經濟」(frictionless economy)概念吸引，以為自己可以得到任何想要的東西，但實際情況並非如此；「人們的憤怒無處發洩，侍者、空服員成了人們自以為有權得到一切卻未能得到的代罪羊」。

最明顯出現消費者失控大怒的場景，就是飛機和餐館，顧客常對員工短缺、價格上漲、疫苗接種等要求表示不滿；但大多數不良消費者行為是以不文明的方式呈現；「顧客變得咄咄逼人、不耐煩」，在麻州一家連鎖家居用品店工作的卡多納 (Annabelle Cardona) ，最近才和顧客為了測量窗戶尺寸問題，發生衝突；以前會為了這種互動哭泣的卡多納說：「現在我已經麻木了。我不哭了，而是對人感到非常悲觀並直接判定好壞。」

全國各地工人都提到類似情事：當消費者得不到想要的產品時扭頭就走，不顧供應鏈中斷的現狀，只怪店家延遲交貨，客戶情緒擔心焦慮，以至於最小的事都會讓他們陷入歇斯底里的混亂狀態。