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空中交通仍混亂 元旦全美取消2600航班 聖誕前夕來最多

編譯陳韻涵／綜合1日電
元旦全美仍有逾2600架次航班被取消，打亂人們的旅行計畫。圖為乘客因航班取消，在洛杉磯機場進退兩難。（Getty Images）
元旦全美仍有逾2600架次航班被取消，打亂人們的旅行計畫。圖為乘客因航班取消，在洛杉磯機場進退兩難。（Getty Images）

受新冠肺炎疫情影響出勤人力、假期旅客人潮和天候因素影響，空中交通混亂，元旦全美取消逾2600架次航班，全球取消近4600個航班，為聖誕節前夕以來取消航班最多的一天。

航班追蹤網站「FlightAware」數據顯示，截至美東時間1日下午，全美至少2600架次航班、全球近4600個航班取消。

受到新冠肺炎感染人數增加造成航空產業人力短缺的影響，美國1日取消班機數量再創聖誕前夕以來新高，上月24日以來，全美逾1萬2000航班取消。

不過，1日航空交通大亂不僅因為疫情，氣象預報指出，芝加哥可能出現九吋積雪，這是芝加哥航空業和旅客面臨的最糟情況；歐海爾國際機場(O'Hare Airport)1日取消逾800航班，中途機場(Midway Airport)則取消逾250個航班。

西南航空(Southwest Airlines)發言人表示，考量天候因素和多年營運經驗，暫停芝加哥兩機場營運，尤其中途機場的狂風暴雪會讓機隊難以飛回安全處；西南航空取消逾450個航班，占全美排定航班的13%。

美國航空(American Airlines)和達美航空(Delta Air Lines)分別取消逾200個航班，聯合航空(United Airlines)取消逾150架次。

地區航運公司天西(SkyWest)運營的美鷹航空(American Eagle)、達美連接航空(Delta Connection)和聯合快運(United Express)暫停480架次航班，約占排定航程的25%

天西發言人表示，芝加哥、丹佛和底特律的天氣不好，以及疫情致人力短缺是航班取消的主因。

在國際航班方面，中國東方航空(China Eastern)取消約25%航班，中國國際航空(Air China)取消逾200架次，約占排定航班的20%。

許多旅客預計2日收假返家，情況會更加艱難。

國家氣象局(NWS)表示，有一個風暴在太平洋西北部形成，另一場暴風雪則會影響美東天氣。

航空公司表示，將考量各項因素減少航班，並加薪鼓勵航空業職員出勤，度過假期到本月中旬的緊張時刻。

聯合航空付給機師至少三倍薪水，因應1月的忙碌班表；精神航空(Spirit Airlines)與空服務員工會(AFA)達成協議，4日起支付空服員雙倍薪水。

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