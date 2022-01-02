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歲末假期前2周 Omicron讓全國確診再創紀錄

編譯陳韻涵／綜合1日電
假期結束，數以百萬計的民眾3日將陸續返回學校和工作崗位。圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）
假期結束，數以百萬計的民眾3日將陸續返回學校和工作崗位。圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）

歲末假期前兩周，Omicron變種病毒讓全國新冠肺炎確診病例再創紀錄；新年伊始，全美在跨年日通報數據的28州有逾44萬人確診；年末假期結束，數以百萬計民眾3日將返回學校和工作崗位，部分企業實施遠端辦公政策，人們1月的生活多少會受疫情左右而改變。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，上周全美七天平均確診至少四度刷新紀錄，上月31日新增逾38萬6000例；聯邦疾病防治中心(CDC)上月29日接獲單日新增48萬6428例確診通報，為疫情以來最高單日紀錄。

紐約時報指出，上月31日的確診人數減少，部分是因為許多州未在跨年當日通報資料，通報的28州累計新增44萬3000例確診。

Omicron疫情讓確診人數再次暴增，影響警方與醫院人力；假期進入尾聲，數以百萬計民眾3日準備返校返工，會面對怎樣的情況並不明朗。

確診人數激增迫使數十家企業讓員工回到2020年3月疫情剛爆發時的居家上班模式；對企業而言，公衛環境與指南隨疫情發展變動，企業也要靈活適應；部分重啟辦公室的公司也鼓勵員工居家辦公，蘋果(Apple)、谷歌(Google)等大企業延長居家上班政策。

科技公司「數位海」(DigitalOcean)執行長斯普魯伊爾(Yancey Spruill)允許員工無限期遠距辦公；他說：「哈佛商學院沒有教疫情教戰指南。」

Omicron較不易造成染疫者重症，目前住院和病歿的情況不像之前那麼糟，不過近日住院人數逐漸增加。

考量遠距授課對學生身心和學業的影響，大多數大型學區決定復課，師生及家長應對可能的疫情衝擊。

公衛官員警告，未接種疫苗者仍可能染疫重症、死亡；CDC數據顯示，約71.1%的12歲以上民眾已完全接種，全美約25%的五歲到11歲青少年至少接種一劑疫苗，五歲以下幼童仍無法打疫苗。

變種病毒影響各產業公司的人力，破紀錄的員工辭職，數千架班機取消，國民兵馳援醫院。

俄亥俄州近日染疫住院人數創紀錄，州長狄懷恩(Mike DeWine)動員國民兵協助醫院補足人力缺口，其他州也有動員國民兵馳援醫護人員的措施。

布朗大學公衛學院急診醫師梅根‧雷尼(Megan Ranney)受訪說：「Omicron無所不在，我擔心1月經濟可能停滯，不是因為政府政策，而是太多人染疫。」

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