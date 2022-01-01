中國未履約增加對美採買 美施報復？拜登擔心後果陷兩難

美國總統拜登。(路透)

2021年告終，中國並未完全履行與美2020年達成的貿易協議 ，加緊採買美國勞務、貨物；拜登 政府本該按協議規定，重新對北京祭出關稅 ，但恐致中國更減少採買美國貨，或者對在中經商的美國公司採取不利措施，導致美國消費者要付出更多代價，因此陷入兩難處境。

商界希望美中關係平順

華爾街日報(WSJ)31日報導，拜登政府也可以無視中方並未履約，但那麼做將釋出中國不會因違約而遭到報復的訊息；華府會如何因應，美國商業界正密切觀察中；商界希望美、中關係平順，能繼續在龐大的中國市場做生意。

但包括國內製造業等其他部門表示，中國政府補貼特定產業，所以該對中採取更強硬立場，另外美國應培育自己的供應鏈。

貿易學者指出，拜登總統為平抑通膨，推動內政，不太可能升高與中國的緊張關係；但學界也指出，拜登尚未明確說出應對北京的戰略。

白宮及美國貿易代表處並未應詢指出要如何回應中國採購未達要求；貿易代表戴琪(Katherine Tai)11月表示，正與中方討論未足數採購美國商品、勞務的問題，希望結果能有改善。

中使館解釋：因疫情經濟下滑 採買受阻

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，因為2020年新冠疫情，中國經濟下滑，對美採買才受到阻礙；中方致力於克服疫情的多重負面打擊、全球經濟下行及供應鏈壅塞，提升兩國都落實貿易協議。

按2020年1月簽定的「第一階段」貿易協定，中方同意以兩年為期，增加對美國貨物、勞務的採買，採買額要比2017年高出2億美元，包括特定的加工成品、農牧產品、勞務及能源，規定期限到2021年12月31日便截止。

時任總統的川普稱頌該協議為「重大一步」，但不少人質疑北京如何才能加大對美採購到那種地步；參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer，紐約州)便形容此協議，為中國不可靠的權宜承諾，比如要中國多買美國大豆。

中國採購遠低於協議目標

數據指出，到31日止，中國是有增加對美採購，但遠遠低於貿易協議設定的目標；農產品較協議短購17%、加工成品不足41%、能源62%；按月度計算的勞務採購數據目前還沒統計出來，但按年度則比2020年少買32%。

第一階段貿易協議設有解決爭議的機制，拜登可以動用而強迫中國增加採購；按該機制，美國可以增加關稅，或恢復協議簽定所削減的某些關稅。

但調升關稅，由中國進口商品如衣物、電子品的美國公司成本就會升高，經常得把成本轉嫁給消費者。