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備妥嚴厲制裁 拜登：普亭不可以入侵烏克蘭

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登。 路透
美國總統拜登。 路透

美國總統拜登30日和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話，拜登31日對媒體表示，他清楚向普亭表明，「不可入侵烏克蘭」，「美國將會施加嚴厲制裁，與北約盟友強化在歐洲的軍力，俄羅斯要為此付出沈重代價。」

另外，白宮官員表示，拜登將在下月2日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，表達在俄羅斯大軍壓境之際，美國仍支持烏克蘭主權和領土完整。

「我不會在這裡公開談判，但是我們把話說清楚，他（指普亭）不可以，我要強調，不可以入侵烏克蘭。」拜登31日在德拉瓦州這樣表示。

美國媒體CNBC報導，拜登將在兩天後與澤倫斯基通話，且檢視接下來針對「協助緩和區域情勢」的外交計畫。

拜登和普亭本月分別在7日與30日通話，烏克蘭情勢為兩次通話重點，第二次的通話是應俄方要求舉行，雙方談了50分鐘。

美俄領導人密集通話是否有助俄羅斯稍稍打消侵略意圖，拜登說，他得到的訊息是，普亭同意參與下月在歐洲舉行三項重要會議。

拜登表示，普亭在對話中提出了對北約（NATO）、美國及歐洲國家的部分疑慮，美國也提出自己的顧慮，美國清楚表達，只有在情勢和緩的狀況下，這些會議才可能奏效，美國始終願意磋商並推動進展。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）31日和北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）通話，討論接下來北約和俄羅斯的接觸，強調北約準備好與俄國展開有意義的對話，也會團結抵禦對烏克蘭的侵略。

國務院表示，布林肯也分別與義大利和加拿大外長通話，討論有關俄羅斯對烏克蘭的侵略情勢。

拜登 烏克蘭 普亭

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