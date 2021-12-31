回不了家…越戰老兵就醫後迷路 聖誕節凍死街頭

俄勒岡州76歲老兵上從醫院返家途中迷路，在波特蘭街頭失溫死亡。（取自FOX12臉書）

曾經參加越戰的一名76歲老兵上周前往醫院抽血後返家途中迷路，在俄勒岡州波特 蘭街頭失溫死亡；家屬表示，希望這起悲劇能讓更多民眾提高警覺，在接近冰點的酷寒氣候之下，處於戶外時要注意安全。

波特蘭地方電視台KPTV報導，克莉絲汀‧萊頓受訪時說，76歲叔叔史提爾(Henry Steele)是曾經參加越戰的美國陸軍退休老兵，個性和藹可親，特別喜歡動物。

史提爾排訂23日前往退伍軍人醫學中心抽血，搭乘波特蘭大眾捷運交通局提供的共乘服務前往醫院；按照原訂計畫，史提爾離開醫院後，將再度乘坐共乘服務返家，但卻一去未返。

萊頓指出，當天家人發現史提爾遲遲未歸便立即報警，警方調查發現史提爾並未搭上共乘服務專車，而是自行前往車站搭上一輛公車；她說，患有癌症 的史提爾受到治療藥物影響，可能意識出現混淆。

焦急等待一夜之後，24日聖誕節 當天，萊頓決定出門尋找。她開著車從退伍軍人醫學中心附近找起，然後沿著公車路線查看，希望找到在史提爾，卻始終沒能找到。

她說，24日稍晚接到警方通知惡耗，史提爾被發現陳屍於一間旅館後面的樹叢底下；她表示，史提爾整個人縮在樹叢裡，雙手滿布被樹叢割破的傷痕，法醫研判史提爾當時在極度寒冷的狀態下，努力希望靠著身上的外套保暖。

萊頓說，接到消息之後，全家人都忍不住掉淚。她也說，史提爾的死亡其實是能避免的。