我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

「檢測站的沙漠」紐約市皇后區 新冠死例全州最多

回不了家…越戰老兵就醫後迷路 聖誕節凍死街頭

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州76歲老兵上從醫院返家途中迷路，在波特蘭街頭失溫死亡。（取自FOX12臉書）
俄勒岡州76歲老兵上從醫院返家途中迷路，在波特蘭街頭失溫死亡。（取自FOX12臉書）

曾經參加越戰的一名76歲老兵上周前往醫院抽血後返家途中迷路，在俄勒岡州波特蘭街頭失溫死亡；家屬表示，希望這起悲劇能讓更多民眾提高警覺，在接近冰點的酷寒氣候之下，處於戶外時要注意安全。

波特蘭地方電視台KPTV報導，克莉絲汀‧萊頓受訪時說，76歲叔叔史提爾(Henry Steele)是曾經參加越戰的美國陸軍退休老兵，個性和藹可親，特別喜歡動物。

史提爾排訂23日前往退伍軍人醫學中心抽血，搭乘波特蘭大眾捷運交通局提供的共乘服務前往醫院；按照原訂計畫，史提爾離開醫院後，將再度乘坐共乘服務返家，但卻一去未返。

萊頓指出，當天家人發現史提爾遲遲未歸便立即報警，警方調查發現史提爾並未搭上共乘服務專車，而是自行前往車站搭上一輛公車；她說，患有癌症的史提爾受到治療藥物影響，可能意識出現混淆。

焦急等待一夜之後，24日聖誕節當天，萊頓決定出門尋找。她開著車從退伍軍人醫學中心附近找起，然後沿著公車路線查看，希望找到在史提爾，卻始終沒能找到。

她說，24日稍晚接到警方通知惡耗，史提爾被發現陳屍於一間旅館後面的樹叢底下；她表示，史提爾整個人縮在樹叢裡，雙手滿布被樹叢割破的傷痕，法醫研判史提爾當時在極度寒冷的狀態下，努力希望靠著身上的外套保暖。

萊頓說，接到消息之後，全家人都忍不住掉淚。她也說，史提爾的死亡其實是能避免的。

波特 聖誕節 癌症

上一則

國會暴動反應慢 華府國民兵「派遣程序」將簡化

下一則

流感「沉寂1年」捲土重來 病毒致死率更高

延伸閱讀

到醫院抽血後返家時迷路 越戰老兵聖誕節凍死街頭

到醫院抽血後返家時迷路 越戰老兵聖誕節凍死街頭
回顧2021╱收視走下坡 新聞媒體去年大好 今年榮景不再

回顧2021╱收視走下坡 新聞媒體去年大好 今年榮景不再
疫情下第二個聖誕

疫情下第二個聖誕
退伍軍人之家119人染疫亡 新州州府允付5295萬和解

退伍軍人之家119人染疫亡 新州州府允付5295萬和解

熱門新聞

專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

2021-12-26 12:17
美國的衛生專家提醒民眾選擇防護力較佳的外科醫療口罩或N95等級口罩。美聯社

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

2021-12-24 18:41
紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

2021-12-29 08:15
研究發現，造成新冠肺炎的冠狀病毒SARS-CoV-2可在幾天內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體的幾乎所有器官系統，而且可能持續好幾個月。路透

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

2021-12-26 08:01
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

2021-12-27 02:28

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉