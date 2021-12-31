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「檢測站的沙漠」紐約市皇后區 新冠死例全州最多

20年來逾百萬美國人死於藥物過量 今年奪命近10萬

編譯林梅婕／綜合30日電
明州一處加油站張貼用藥過量的警告標誌，2021年死於藥物過量的人數預期將近10萬人，20多年來的累積死亡人數首次達到100萬人。（美聯社）
明州一處加油站張貼用藥過量的警告標誌，2021年死於藥物過量的人數預期將近10萬人，20多年來的累積死亡人數首次達到100萬人。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC)30日公布的統計報告指出，2021年死於藥物過量的人數預期將近10萬人，將使得過去20多年來累積的死亡人數首次達到100萬人以上，遠遠超過20年前CDC剛開始進行相關數字的統計，而且還有年輕化的趨勢。

據CDC旗下的國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)30日公布的一項數據，自1999年至2020年來死於致命性藥物過量的人數共93萬2364人。

當局統計指2020年美國因藥物過量致死的人數已創新高，達到9萬1000人以上；但最近一次的統計顯示情況更加惡化，15歲以上死於藥物過量的男性和女性人數都持續成長，而且不分族裔。

此外，研究人員也發現藥物成癮的問題對年輕人和中年人的傷害有逐漸加深的情況，使得這些族群藥物過量死亡的人數也不斷上升。

不過該研究強調，男性藥物過量死亡的風險仍大於女性；但「介於35至44歲的年齡層死亡人數最多，從2019年至2020年，藥物過量死亡的比率上升了33%」。

類鴉片藥物自1990年代末期開始氾濫，當年的製藥商和醫療健保機構大量推廣具有高度成癮性的止痛藥；近幾年藥物過量致死的案件中，大多死因都與一種非法的強效合成類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)、或是古柯鹼和甲基安非他命(methamphetamine)有關。

雖然之後公衛官員積極控制這類藥物的使用，死亡率也大幅下降；但研究人員發現，這類藥物使用過量的情況在2013年又開始上升，尤其到新冠疫情爆發的第一年更是劇烈成長。

此外，2020年統計15歲至24歲因藥物過量致死的死亡年增率漲幅最大，達到49%。

近來拜登政府試圖控制國內藥物濫用的情況，積極致力讓藥物成癮者獲得更多的醫療資源。

CDC 聯邦疾病防治中心 拜登

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