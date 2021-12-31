拜登普亭二度通話 互相警告…美：會談嚴肅務實 俄：總統滿意

拜登總統30日下午在德拉瓦州威明頓老家與俄羅斯總統普亭通話時告訴普亭，若入侵烏克蘭，美國和盟友將果斷回應；普亭則回應，若對俄制裁，雙邊關係將全面倒退。（路透）

拜登 總統30日下午與俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)通話，雖無突破，但雙方仍同意持續對話；拜登告訴普亭，若入侵烏克蘭，美國和盟友將果斷回應；普亭則告訴拜登，若要對俄羅斯實施新一輪制裁，將導致雙邊關係全面挫敗。

拜登本月7日與普亭視訊通話時，就警告俄國，若入侵烏克蘭將面臨嚴重後果；但這幾周以來，俄羅斯並無明確撤軍或緩和局勢的動作。

有線電視新聞網(CNN)報導，美軍在21日和30日兩度派出配置「聯合監視目標攻擊雷達系統」(JSTARS)的偵察機到烏克蘭領空，蒐集俄軍在烏東邊境部署的情報，這也是美軍首度動用JSTARS執行相關任務，但並未透露詳細飛行路線。

30日的對話由俄國提議，拜登在德拉瓦州(Delaware)寓所和普亭通話50分鐘；資深官員在事後的背景說明表示，會談氣氛嚴肅務實，美方無意從這次通話中推敲普亭的動向；法新社報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫(Yuri Ushakov)表示，普亭對這次通話感到滿意。

這場通話看不到重大突破，但美方官員表示，兩人同意持續舉行戰略對話，為接下來雙邊外交對話奠定基礎。

資深官員表示，拜登明確揭示美國可能採取的兩項做法，一是以降低緊張情勢為目標的外交手段，二是可能帶有嚴重後果的嚇阻；美國怎麼做取決於俄羅斯的行動，一旦俄國侵略，將付出巨大成本與面臨嚴重後果。

綜合外電報導，普亭告訴拜登，若美國對俄羅斯實施新一輪制裁，將是大錯特錯，將導致雙邊關係的全面挫敗；他也要求拜登承諾，不在烏克蘭境內部署攻擊性武器，但拜登重申現有政策，將持續提供烏克蘭安全協助，不會引入攻擊型武器，「這不是新的承諾。」

白宮聲明表示，拜登在通話中表明，他支持外交手段，包含美俄下月9日到10日的雙邊戰略穩定對話(Strategic Stability Dialogue)、12日舉行北約-俄羅斯理事會(Nato-Russia Council)會議，以及13日的歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)會議。

烏沙科夫表示，俄羅斯期待雙邊下月的對話能有具體成果；拜登說，這些外交對話只能在情勢趨緩下，才能取得實質進展。

美方官員表示，外交手段有助降低緊張，嚇阻選項則會導致嚴重後果，包含經濟制裁、美國提供烏克蘭軍事援助以面對俄羅斯入侵，或者和盟友一道調整在北約的軍事部署。

俄羅斯派出約10萬名軍人駐守烏克蘭東境，不排除入侵可能；英國金融時報引述克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)會前的說法指，俄羅斯建構「對話」的同時，在境內的軍事行動也是俄國特權。