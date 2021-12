拜登普亭二度通話 互相警告…美：會談嚴肅務實 俄：總統滿意

拜登總統30日下午在德拉瓦州威明頓老家與俄羅斯總統普亭通話時告訴普亭,若入侵烏克蘭,美國和盟友將果斷回應;普亭則回應,若對俄制裁,雙邊關係將全面倒退。(路透)

拜登 總統30日下午與俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)通話,雖無突破,但雙方仍同意持續對話;拜登告訴普亭,若入侵烏克蘭,美國和盟友將果斷回應;普亭則告訴拜登,若要對俄羅斯實施新一輪制裁,將導致雙邊關係全面挫敗。

拜登本月7日與普亭視訊通話時,就警告俄國,若入侵烏克蘭將面臨嚴重後果;但這幾周以來,俄羅斯並無明確撤軍或緩和局勢的動作。

有線電視新聞網(CNN)報導,美軍在21日和30日兩度派出配置「聯合監視目標攻擊雷達系統」(JSTARS)的偵察機到烏克蘭領空,蒐集俄軍在烏東邊境部署的情報,這也是美軍首度動用JSTARS執行相關任務,但並未透露詳細飛行路線。

30日的對話由俄國提議,拜登在德拉瓦州(Delaware)寓所和普亭通話50分鐘;資深官員在事後的背景說明表示,會談氣氛嚴肅務實,美方無意從這次通話中推敲普亭的動向;法新社報導,俄羅斯總統助理烏沙科夫(Yuri Ushakov)表示,普亭對這次通話感到滿意。

這場通話看不到重大突破,但美方官員表示,兩人同意持續舉行戰略對話,為接下來雙邊外交對話奠定基礎。

資深官員表示,拜登明確揭示美國可能採取的兩項做法,一是以降低緊張情勢為目標的外交手段,二是可能帶有嚴重後果的嚇阻;美國怎麼做取決於俄羅斯的行動,一旦俄國侵略,將付出巨大成本與面臨嚴重後果。

綜合外電報導,普亭告訴拜登,若美國對俄羅斯實施新一輪制裁,將是大錯特錯,將導致雙邊關係的全面挫敗;他也要求拜登承諾,不在烏克蘭境內部署攻擊性武器,但拜登重申現有政策,將持續提供烏克蘭安全協助,不會引入攻擊型武器,「這不是新的承諾。」

白宮聲明表示,拜登在通話中表明,他支持外交手段,包含美俄下月9日到10日的雙邊戰略穩定對話(Strategic Stability Dialogue)、12日舉行北約-俄羅斯理事會(Nato-Russia Council)會議,以及13日的歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)會議。

烏沙科夫表示,俄羅斯期待雙邊下月的對話能有具體成果;拜登說,這些外交對話只能在情勢趨緩下,才能取得實質進展。

美方官員表示,外交手段有助降低緊張,嚇阻選項則會導致嚴重後果,包含經濟制裁、美國提供烏克蘭軍事援助以面對俄羅斯入侵,或者和盟友一道調整在北約的軍事部署。

俄羅斯派出約10萬名軍人駐守烏克蘭東境,不排除入侵可能;英國金融時報引述克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)會前的說法指,俄羅斯建構「對話」的同時,在境內的軍事行動也是俄國特權。