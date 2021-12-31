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西門子快篩試劑也獲FDA授權 美檢疫力將大增

編譯潘勛、林梅婕／綜合報導
西門子醫療設備(Siemens Healthineers)研發的快篩產品也獲緊急授權使用。(美聯社)
西門子醫療設備(Siemens Healthineers)研發的快篩產品也獲緊急授權使用。(美聯社)

聯邦食品藥物管理局(FDA)30日宣布，繼批准羅氏藥廠的新冠快篩器材後，西門子醫療設備(Siemens Healthineers)研發的快篩產品也獲緊急授權使用；國防部也宣布與廠商簽下1億3700萬元的合約，加緊生產顯示快篩結果的硝酸纖維素膜。

此前不到一周，羅氏(Roche)的快篩試劑也剛獲得批准，白宮首席防疫顧問佛奇也說，美國下月起每月提供2到5億個檢測盒，檢測能力將大增；這些措施預計都能有助於緩解國內目前暴增的篩檢需求。

國會山莊報(The Hill)報導，衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)表示，政府的目標在讓民眾更方便取得易用可靠的檢測器材；新授權兩款新冠快篩器材，可讓國人有更多在家做快篩的選項。

FDA首席代理科學家潔奎琳‧奧肖納西(Jacqueline A. O'Shaughnessy)在授權書上表示，西門子的快篩器材「診斷新冠很有效」，好處大於風險，緊急授權使用很合理。

另外，獲得國防部合約的密理博西格瑪(Millipore Sigma)公司打算在三年期間，於威斯康辛州興建工廠，生產硝酸纖維素膜(nitrocellulose membrane)這種可顯示快篩結果的試紙；五角大廈指出，這將有助於每月生產8300萬套新冠快篩用品。

因為新冠病毒出現傳染力極強的Omicron變種，為資因應，政府加緊生產快篩試劑；抗原檢測在家中就可做，幾分鐘就能出結果，相形下PCR檢測要在實驗室才能做，耗時更長才能出結果。

拜登總統日前宣布計畫，打算配發5億居家使用新冠檢測器材，協助解決疫情惡化危機。

公衛官員指出，檢測還是當前政府面臨最大挑戰之一，近幾日人們在檢測中心前大排長龍，家用檢測器材很快就銷售一空。

佛奇指出，明年1月起，國內就取得新冠快篩用具將大幅改善；因為出現Omicron變種以及旅遊需求大增，人們在家庭聚會前，得先做測試，而致快篩用具供不應求。

佛奇表示，確信1月前幾周，快篩用具供應量就會來到5億盒，很難取得的窘況就會大幅改善；1月後幾個月，隨時都會備有2到5億盒，人們可上網預訂，免費送到家。

檢測 佛奇 國防部

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