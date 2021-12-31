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2周5000例 郵輪爆發Omicron CDC促避免搭乘

編譯盧炯燊／綜合30日電
全美新冠疫情再度惡化。圖為邁阿密居民駕車排隊接受檢測。（Getty Images）
全美新冠疫情再度惡化。圖為邁阿密居民駕車排隊接受檢測。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)30日警告，由於新冠變種病株Omicron感染在郵輪上大爆發，導致確診病例激增，因此建議民眾不論是否已接種疫苗，都應避免乘搭郵輪。

CDC表示，鑑於郵輪疫情大爆發，已將郵輪的疫情旅遊健康通知級別(Travel Health Notice Level)調至最高警示級別的第四級，現有90多艘郵輪正接受調查或觀察；CDC未透露確切的感染人數，但CNBC有線電視頻道報導，本月15日至29日，CDC就接獲超過5000個郵輪感染案例。

CDC警告，由於病毒很容易在船上因為人與人近距離之間傳播，即使已完成疫苗接種，甚至打了補強劑，受到病毒感染的機率也非常高，具有傳播病毒的高風險。

由於目前有多艘郵輪在海上，無法喊停，CDC建議船上遊客在旅程結束後三至五天，接受病毒檢測及自我隔離14天。

國際郵輪協會：只占極少數且多數無症狀

國際郵輪協會(Cruise Lines International Association)對CDC新建議感到失望，聲稱該行業遵循的健康規定，比其他旅遊行業更嚴格，可是仍被單獨列出認定有極大風險。

協會的聲明指稱有關決定「特別令人感到困惑，因為在郵輪上發現的病例，只占船上總人數的極少數；而且這些病例大多數無症狀或是病況性質輕微，幾乎對船上及岸上的醫療資源沒有構成負擔。」

Omicron 已導致全美病例激增至前空前水平，美國郵輪業中心的佛羅里達州，29日新增病例超過5萬8000起。

儘管有部分郵輪爆疫，遭部分國家拒諸門外，禁止進入港口，但美國多家郵輪公司尚未宣布任何停駛計畫。

全球最大的郵輪集團嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)表示，旗下郵輪沒有任何改變行程的計畫，強調該公司的防疫措施有效；另一家郵輪公司皇家加勒比集團(Royal Caribbean Group)發聲明表示，Omicron導致部分乘客取消及更改行程，但Omicron引起的症狀，明顯不如Delta變異病毒嚴重。

大多數郵輪公司均要求成年乘客出示疫苗接種證明，如最少有95%乘客及船員完全接種疫苗，船上可以毋須戴口罩。

疫情下美國在去年3月停止郵輪航行，至今年6月在嚴格的新條件下復航，到了8月，隨著 Delta變異病毒確診病例激增，CDC警告，接種了疫苗但有重病風險的人，不要乘坐郵輪。

郵輪 CDC 疫苗

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