暴雪將臨…7天日均確診首破30萬大關 疫情再飆新高

全美新冠疫情再度惡化，七天平均每日新增確診人數首次突破30萬大關，公衛界擔心「暴雪將臨」。圖為佛州居民駕車排長隊檢測。（Getty Images）

恐癱瘓醫療體系 打亂經濟

全美新冠疫情 再度惡化，29日的七天平均每日新增確診數達30萬1472例，首次突破30萬大關；雖然住院、病歿人數尚未打破紀錄，但在確診數增加極其快速下，仍有癱瘓醫療體系、打亂經濟活動之虞，以致公衛界形容「暴雪將臨」。

在新冠病毒Delta及Omicron兩變種病毒席捲下，七天平均每日新增確診數於本月上旬快速增加，從低於12萬例到28日的26萬7305例，刷新今年1月11日的25萬1232例的紀錄，29日再突破30萬大關。

圖為華府居民排隊檢測。（Getty Images）

華府 等重災區 住院創紀錄

雖然住院、病歿人數非但低於今年1月的紀錄，也低於夏季Delta病毒席捲的紀錄，但不能等閒視之，例如在疫情重災區的東北部，華府及馬里蘭、俄亥俄州的住院人數已創下紀錄；此外，住院兒童人數也超過今夏的高峰。

明尼蘇達大學傳染病學家奧斯特霍姆(Michael Osterholm)表示，病例增加速度「確實驚人」，明年1月將有一場「病毒暴雪」，整個社會承受疫情壓力，日常生活將愈來愈難維繫。

目前經濟成長依然蓬勃，但是郵輪上的疫情，以及航空班機大亂，都出現受到疫情拖累的情景；不過從教育部長、州長到市長多矢言，新學期開始後仍要努力保持學校正常運作。

時報廣場跨年 學者促取消

在歲末之際，白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)「強烈建議」民眾避免參加大型節慶活動，以小型親朋好友聚會取代；喬治華盛頓大學醫學教授萊納爾(Jonathan Reiner)則說，紐約時報廣場的跨年活動應該取消。

目前的住院患者絕大多數仍是未接種疫苗者；聯邦疾病防治中心（CDC）主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，未接種者的染疫風險是已接種者的10倍、住院風險是17倍、病歿風險是20倍。

事態並非全然絕望，佛奇表示，在首先確認Omicron變種的南非，其疫情發展軌跡預示美國疫情有望在1月底達到高峰，之後有望迅速回落；奧斯特霍姆則說，看得到隧道盡頭的光芒，但是在走出隧道之前，仍須嚴陣以待。