12-15歲準備打輝瑞補強針了 FDA可望下周一批准

食藥局可望於下周一批准12到15歲兒童接種輝瑞疫苗補強針。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)預計1月3日批准輝瑞 (Pfizer)與BioNTech聯合開發的新冠肺炎疫苗 補強針緊急使用授權，用於12歲至15歲的兒童；另外，最近一項研究報告稱5歲至11歲兒童在接種新冠疫苗後，鮮少有不良副作用。

「紐約時報」引述知情人士報導，FDA將於1月3日宣布只要符合年齡資格、無論未成年或成年人在完成第二劑疫苗接種後五個月都可接種補強針，無需等六個月。

患有免疫功能不足(immunocompromised)且介於五歲至11歲的兒童，亦可允許接種補強針。

報導稱聯邦疾病防治中心(CDC )疫苗諮詢委員會將在下周開會表決，屆時CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也會表態支持。

CDC目前的統計顯示，美國12歲以上超過73%的人都已接種疫苗；但專家仍持續推廣，白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)曾說：「雖然不是100%，但絕大部分染疫住院的兒童都未接種疫苗，這完全是可以避免的。」

CDC最近一項研究報告指五歲至11歲兒童在接種輝瑞新冠疫苗後，很少發生嚴重的副作用。

當局透過自今年11月3日至12月19日期間取得的樣本進行分析，當時約870萬劑的新冠疫苗接種於5歲至11歲兒童的身上；而通報出現副作用的共4249人，但其中97.6%都不被視為嚴重。

不過這項報告的數據是來自CDC與FDA共同經營的疫苗安全監控計畫「研發疫苗回報系統」(Vaccine Adverse Event Reporting System，簡稱VAERS)，但該系統採自願性回報，因此也可能存有偏頗和漏報的情形。

根據CDC取得的數據，共4萬2504名5歲至11歲的兒童在接種完輝瑞疫苗後持續接受當局觀察，58%的人施打部位出現局部反映，41%的人有全身性反應，包括疲勞和頭痛。

VAERS的數據中共11人通報出現罕見心肌炎，為新冠疫苗最嚴重的副作用之一；同一期間還有兩名五歲和六歲的女童在接種疫苗後死亡，但目前的調查指死因都與疫苗無關，且兩人都被列為「健康狀況不佳、且有複雜及病史」。