15天才轉診…醫院因疫爆滿 愛州敗血症患者病逝

圖為愛州一家醫院加護病房，搶救一位重症新冠患者(非當事人)。(美聯社)

愛阿華州 78歲男子威克斯(Dale Weeks)11月底因敗血症病逝，這是一種無關新冠肺炎 的嚴重血液感染疾病，但威克斯家屬認為，威克斯是新冠肺炎的間接受害者。

今日美國報(USA Today)報導，威克斯女兒認為，若父親可迅速轉到大型醫療中心，接受更深入檢查和立刻動刀，或許能夠撿回一命；但威克斯卻在紐頓市(Newton)小醫院住院15天，因為愛州醫院人力不足，已連月人滿為患，其中包括新冠重症病患。

威克斯最初感到不適時，本以為是流感疫苗 和新冠補強針的副作用；他11月1日晚上到森特維爾(Centerville)附近的醫院，被診斷出敗血症。威克斯女兒珍妮佛．歐文森(Jenifer Owenson)表示：「醫院立刻告訴我爸，他們沒有病床。」

醫院人員打了好幾個小時的電話，最先找到伊利諾州的病床，一直到隔天中午才找到紐頓市MercyOne醫院的病床，隨後威克斯被救護車送進那家醫院。

歐文森表示，紐頓醫院人員盡力救治她的父親，但感染未獲解決；威克斯家屬不斷詢問能否轉到設備更好的醫院，雖然院方告知，已將威克斯列入嚴重病情名單，但遲未等到。

威克斯住院15天後，11月17日被救護車送往愛阿華大學醫院；該院醫生在同月25日診斷，威克斯需要動手術清除胃部附近的動脈感染。

醫生11月26日動刀，手術長達17個小時，但威克斯病況仍不見轉好；一名醫師告訴家屬，這是該院見過最嚴重的感染，因此威克斯又動了第二次手術，但未能成功扭轉病況。威克斯腎臟和小腸衰竭，最後在11月28日病逝。

這些醫院的代表不願對威克斯病逝多作評論，但坦言醫院有過多病患，很無奈。

MercyOne醫院發言人表示，新冠病例攀升，全國醫院得同時因應各種疾病，醫療需求攀升，但醫院人力不足，醫院可用資源耗盡，進而延後對病患併發症的照護；愛阿華大學醫院發言人表示，醫院病床近乎全滿。